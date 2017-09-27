حادث انقلاب القطار في النفيضة يتسبب في إصابات خفيفة للسائق و8 ركّاب
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات -
لم يسفر حادث القطار الرابط القادم من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة الذي جدّ مساء اليوم الاربعاء والمتمثّل في انقلاب القاطرة على مستوى مدخل مدينة النفيضة من ولاية سوسة عن سقوط ضحايا وإنّما تسبب فقط في إصابة 8 من الركاب ببعض الخدوش وسائق القطار بجروح بسيطة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، جلول جاب الله.
وأفاد جاب الله، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن القاطرة انقلبت جرّاء اصطدامها بشاحنة ثقيلة كانت تعبر السكة الحديدية، مشيرا الى أن الحادث أحدث حالة من الهلع في صفوف ركاب القطار.
وذكر ان وحدات الحماية المدنية تحولت على جناح السرعة الى مكان وقوع الحادث اين تكفّلت بتوفير مختلف وسائل الإسعافات الأولية لركاب القطار، الى جانب محاولة القيام بالتخفيف من حالات الهلع التي اصابتهم .
Publié le:2017-09-27 18:40:50
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Par:mandhouj (France )
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