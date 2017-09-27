Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Ansek  
Economie|

حادث انقلاب القطار في النفيضة يتسبب في إصابات خفيفة للسائق و8 ركّاب

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - لم يسفر حادث القطار الرابط القادم من صفاقس في اتجاه تونس العاصمة الذي جدّ مساء اليوم الاربعاء والمتمثّل في انقلاب القاطرة على مستوى مدخل مدينة النفيضة من ولاية سوسة عن سقوط ضحايا وإنّما تسبب فقط في إصابة 8 من الركاب ببعض الخدوش وسائق القطار بجروح بسيطة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة، جلول جاب الله.

وأفاد جاب الله، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن القاطرة انقلبت جرّاء اصطدامها بشاحنة ثقيلة كانت تعبر السكة الحديدية، مشيرا الى أن الحادث أحدث حالة من الهلع في صفوف ركاب القطار.
وذكر ان وحدات الحماية المدنية تحولت على جناح السرعة الى مكان وقوع الحادث اين تكفّلت بتوفير مختلف وسائل الإسعافات الأولية لركاب القطار، الى جانب محاولة القيام بالتخفيف من حالات الهلع التي اصابتهم .



Publié le:2017-09-27 18:40:50

  
  
  
  
cadre-41089cafd4fcc6e7761c1e6baa4284ad-2017-09-27 18:40:50





0 de 0 commentaires pour l'article 148286



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12822,0

  • (26 sept)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 2,91932 DT        1$ =2,44859 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 sept)   830,6 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148286 1104|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires