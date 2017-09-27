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Economie|

تونس: إلزام الموردين بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - في إطار مزيد إحكام الإجراءات المتعلّقة بالتّصاريح الدّيوانيّة وحرصا على الالتزام بقواعد الصّرف والتّشاريع والتّراتيب المنظّمة لعمليّات التّجارة الخارجيّة، أصدر كلّ من وزارة التجارة والبنك المركزي التونسي والإدارة العامة للديوانة بلاغا مشتركا مؤرّخا في 25 سبتمبر 2017 سيتمّ بموجبه إلزام الموردين بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر لاعتمادها في ملف التسريح الديواني.

يتعلّق البلاغ بمجموعة من المواد على غرار المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية الصناعية وقد تمّ إمهال المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 أكتوبر 2017 لانطلاق العمل بمقتضياته.


ويهدف هذا الإجراء بالأساس إلى إحكام تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة من شأنها التأثير على احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة بما ينعكس سلبا على احترام قواعد المنافسة النزيهة مع المنتجات المحلية من ناحية وعلى عائدات الدّولة من ناحية أخرى.


Publié le:2017-09-27 14:04:10

  
  
  
  
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