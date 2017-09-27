تونس: إلزام الموردين بالاستظهار بوثيقة التصريح الديواني بالبلد المصدر

يتعلّق البلاغ بمجموعة من المواد على غرار المنتجات الغذائية ومواد التجميل والمنتجات الاستهلاكية الصناعية وقد تمّ إمهال المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية 30 أكتوبر 2017 لانطلاق العمل بمقتضياته.
ويهدف هذا الإجراء بالأساس إلى إحكام تنظيم عمليات التوريد وضمان شفافية التصاريح الديوانية والتصدي لظاهرة تقديم تصاريح ديوانية مغلوطة بقيم متدنية للبضائع الموردة من شأنها التأثير على احتساب الأداءات والمعاليم المستوجبة بما ينعكس سلبا على احترام قواعد المنافسة النزيهة مع المنتجات المحلية من ناحية وعلى عائدات الدّولة من ناحية أخرى.
Publié le:2017-09-27 14:04:10
Par:3azizou (Tunisia )
Sur: تحجير السّفر على مستشار بنزاعات الدولة