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Justice

سمير الوافي متورط في قضية تحيل جديدة: يوهم رجل أعمال بشركة إنتاج ثم يسلبه أمواله

Lundi 25 Septembre 2017
بــاب نــات - أفادت صحيفة" اخر خبر اونلاين" ان الوحدات الأمنية جلبت الى الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإعلامي سمير الوافي وذلك لمحاكمته من اجل التحيل على خلفية شكاية رفعها عليه رجل أعمال اتهمه فيها بإيهامه بفتح شركة إنتاج والتوسط له في ذلك ثم سلبه على مراحل مبلغ 63 مليونا دون ان يفي بوعده. وأشار رجل الأعمال ان الإعلامي سمير الوافي سدد له 5 آلاف دينار فقط.

واكد الموقع انه باستنطاق سمير الوافي انكر ما نسب اليه من تهم نافيا تحيله على الشاكي مشددا على الصبغة المدنية للنزاع وان ما تم بينه وبين الشاكي كان في اطار معاملات مالية لا غير.


وقد حضر محامي الشاكي وطلب التأخير لتقديم الطلبات المدنية كما طلب محامي سمير الوافي التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع .


Publié le:2017-09-25 18:04:38

  
  
  
  
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