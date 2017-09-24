حركة النهضة تنعى مرشد الإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف

وقالت الحركة في بيانها " انها تلقت ببالغ الحزن والأسى وفاة القيادي المصري البارز وأحد أبرز الشخصيات المصرية الإصلاحية محمد مهدي عاكف.
وأضاف البيان "كان للفقيد الذي وافته المنية في محبسه بعد صراع مع المرض، الدور الكبير في الدفاع عن قضايا الأمة وعزتها وقضية فلسطين وداعما لمقاومتها ونصرة أهلها ومؤازرتهم، وقد كان من الأوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطين.
وختم البيان بالقول "يؤكد رحيل الفقيد عاكف في محبسه رغم المرض والتقدم في السن على الحاجة الملحة للمصالحات وتقديم قيم التعايش والوفاق بين أبناء الوطن الواحد، لا سيما في ظل ما يتربص بالمنطقة من مخاطر وتهديدات تحتاج لوحدة وتماسك جبهته الداخلية وتضامنها.
Publié le:2017-09-24 11:47:17
Par:jjjcc (Tunisia ) Par Mobile
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