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Politique

حركة النهضة تنعى مرشد الإخوان المسلمين السابق مهدي عاكف

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - نعت حركة النهضة في بيانها اليوم الأحد 25 سبتمبر 2017 مرشد الاخوان المسلمين المصرية السابق مهدي عاكف الذي توفي في السجن عن عمر يناهز 89 سنة.

وقالت الحركة في بيانها " انها تلقت ببالغ الحزن والأسى وفاة القيادي المصري البارز وأحد أبرز الشخصيات المصرية الإصلاحية محمد مهدي عاكف.


وأضاف البيان "كان للفقيد الذي وافته المنية في محبسه بعد صراع مع المرض، الدور الكبير في الدفاع عن قضايا الأمة وعزتها وقضية فلسطين وداعما لمقاومتها ونصرة أهلها ومؤازرتهم، وقد كان من الأوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطين.
وختم البيان بالقول "يؤكد رحيل الفقيد عاكف في محبسه رغم المرض والتقدم في السن على الحاجة الملحة للمصالحات وتقديم قيم التعايش والوفاق بين أبناء الوطن الواحد، لا سيما في ظل ما يتربص بالمنطقة من مخاطر وتهديدات تحتاج لوحدة وتماسك جبهته الداخلية وتضامنها.


Publié le:2017-09-24 11:47:17

  
  
  
  
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