قريبا إقرار إصدار القائمة 36 لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية (وزارة الفلاحة)

وتناول اللقاء الذي حضره إطارات ومديري الوزارتين، مناقشة جملة من المواضيع ذات العلاقة على غرار تسوية وضعية الفنيين الفلاحيين المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية والذين تم تعويض مقاسمهم طبقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 والنظر في شروط تسوية وضعية شركات الإحياء والتنمية الفلاحية المسقط حقها والتي واصلت نشاطها بمقتضى أحكام في إيقاف التنفيذ.
واهتم اللقاء أيضا، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بتحديد الضيعات الدولية الفلاحية المزمع إشهارها ضمن القائمة عدد 36 والضيعات التي سيتم برمجتها لاحقا ضمن القائمة عدد 37، فضلا عن تحديد الضيعات المزمع تخصيصها لإحداث وحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي.
كما تم الاتفاق على عقد جلسات دورية كل 15 يوما للتسريع في النظر في الملفات المعطلة.
Publié le:2017-09-23 15:21:17
Par:Abid_Tounsi (United States )
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