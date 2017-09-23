Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Isaali-Al-Fager-Wal-Ghouroub  
Economie

قريبا إقرار إصدار القائمة 36 لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية (وزارة الفلاحة)

Samedi 23 Septembre 2017
بــاب نــات - تم إقرار إصدار القائمة 36 لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية في الأيام القليلة القادمة والمصادقة على كراس الشروط الخاص بها، وذلك خلال جلسة عمل جمعت أمس الجمعة بين وزيري الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب وأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد.

وتناول اللقاء الذي حضره إطارات ومديري الوزارتين، مناقشة جملة من المواضيع ذات العلاقة على غرار تسوية وضعية الفنيين الفلاحيين المنتفعين بإسناد عقارات دولية فلاحية والذين تم تعويض مقاسمهم طبقا للأمر عدد 1870 لسنة 2015 والنظر في شروط تسوية وضعية شركات الإحياء والتنمية الفلاحية المسقط حقها والتي واصلت نشاطها بمقتضى أحكام في إيقاف التنفيذ.


واهتم اللقاء أيضا، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بتحديد الضيعات الدولية الفلاحية المزمع إشهارها ضمن القائمة عدد 36 والضيعات التي سيتم برمجتها لاحقا ضمن القائمة عدد 37، فضلا عن تحديد الضيعات المزمع تخصيصها لإحداث وحدات تعاضدية للإنتاج الفلاحي.
كما تم الاتفاق على عقد جلسات دورية كل 15 يوما للتسريع في النظر في الملفات المعطلة.

Publié le:2017-09-23 15:21:17

  
  
  
  
cadre-587872ea3b21c03ffd4e2a03450c5665-2017-09-23 15:21:17





0 de 0 commentaires pour l'article 148074



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13052,1

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,92150 DT        1$ =2,43853 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   851,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab






Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |148074 228|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires