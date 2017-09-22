عمادة الصيادلة: ضرورة مراجعة التّشريعات والنصوص الترتيبيّة المنظّمة للمهنة وشروط فتح واستغلال الصيدليات الخاصّة

Vendredi 22 Septembre 2017



بــاب نــات - أكد أعضاء هيئة عمادة الصيادلة، خلال لقائهم اليوم الجمعة وزير الصحّة، على ضرورة مراجعة التّشريعات والنصوص الترتيبيّة المنظّمة للمهنة وشروط فتح واستغلال الصيدليات الخاصّة.



كما تناول اللقاء الذي خصص للنظر في جملة من الإشكاليات المتعلّقة بوضعيّة مهنة الصيدلة ومستقبلها، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة، عديد المشاغل المتّصلة بمديونيّة الصيدلية المركزيّة وملاءمة التكوين في الصيدلة مع الحاجيات الحقيقيّة لسوق الشغل والعمل عى فتح الآفاق التشغيليّة للخرّيجين الجدد والصيادلة الشبّان.





وأكّد وزير الصحّة سليم شاكر، على أهمّية فتح قنوات الحوار بين الوزارة وعمادة الصيادلة من أجل تجاوز مختلف الصعوبات، مبرزا عزم الوزارة على الإسراع في اتّخاذ القرارات لفائدة مهنة الصيدلة تماشيا مع المصلحة العليا للبلاد.



ومن جانبها، أبرزت كاتبة الدولة للصحّة الدكتورة سنية بن الشيخ المسؤوليّة الكبرى للصيادلة في مراقبة مسالك توزيع الأدوية والمستلزمات الطبّية مشدّدة على ضرورة تجاوز مختلف الإشكاليات حفاظا على مكانة القطاع ومزيد تطوير الصناعة الدوائيّة.

اج / احد



Publié le:2017-09-22 19:08:05

