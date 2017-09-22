عفيف شلبي على رأس مجلس التحاليل الاقتصادية

عفيف شلبي بدأ حياته المهنية بوكالة النهوض بالصناعة رئيسا لمصلحة الدراسات ثم نائب مدير فمديرا للدراسات، كما شغل خطة مدير عام مساعد بوكالة النهوض بالصناعة 1981-1986 ثم رئيس مركز الدراسات الهندسية بالمدرسة الوطنية للهندسة بتونس 1986/ 1987.
كما تولى منصب مدير التحكم في التكنولوجيات والتحولات الصناعية بوزارة الاقتصاد الوطني 1987-1990 ليشغل بعدها منصب مدير تقييم المشاريع بالبنك التونسي القطرى للاستثمار ثم مديرا عاما للمركز الفنى للنسيج 1998-1992.
وشغل عفيف شلبى خطة مسوءول وطني في مؤسسة أوروبا تونس 2000-2001 وكذلك مديرا عاما لوكالة النهوض بالصناعة 1998-2001. وتولى في شهر ديسمبر 2001 خطة مدير عام البنك الدولي التجاري المغاربي. وفي سنة 2004 عين عفيف شلبي وزيرا للصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وهو المنصب الذي شغله حتى استقالته بعد استقالة الغنوشي.
Publié le:2017-09-22 15:13:17
Par:slimene (France )
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