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Santé

إعفاء المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول على خلفية حادثة المرأة التي خضعت لعملية زرع كلية

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - أفادت اذاعة شمس آف آم انه تمت إقالة المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول على خلفية حادثة المرأة التي خضعت لعملية زرع كلية وبعد 3 أشهر من العملية وإثر 'عطسة خرجت كلوتها'.

وكان برنامج 'ما لم يقل ' في قناة الحوار التونسي تحدث على الوضع في المؤسسات الصحية في تونس وخاصة في العاصمة نظرا لتردي الخدمات وتراجعها وكثرة الأخطاء الطبية.


وتفاعلا مع ما ورد ببرنامج “ما لم يُقل” ادي وزير الصحة السيد سليم شاكر خلال الليلة الفاصلة بين الخميس 21 سبتمبر والجمعة 22 سبتمبر 2017 زيارة ميدانية لمستشفى شارل نيكول للوقوف عن كثب على ظروف سير العمل والإحاطة بالمرضى بهذه المؤسسة الاستشفائية ..

ومن بين الأخطاء الطبية رصد البرنامج آنف الذكر حالة امراة(بسمة مزهود) تبلغ من العمر 40 سنة خضعت لعملية زرع إحدى الكليتين منذ 17 ماي الفارط لكن المرأة وبعد 3 أشهر من العملية لم تشفى والأدهى والامر من ذلك انها وفي إحدى المرات بعد ان 'عطست خرجت كلوتها'، حسب ما ورد في التقرير الذي تم تمريره في الحصة.

كما ورد في ذات التقرير ان مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة يعاني من نقص في التجهيزات وانتشار الأوساخ والصدأ في المرفق الصحي وإنتشار بعض الحشرات في هذه المؤسسة الصحية بالإضافة لسوء استقبال عدد من الممرضات للمرضى وعدائيتهن.


Publié le:2017-09-22 12:42:25

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 148028

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 13h 42m |           
تصرفات شعبوية لجلب الانتباه والظهور بمظهر الابطال وانه اهل لمنصب الوزير
ولكنه في الواقع يثبت عدم كفاءته وعدم اهلبته للتسيير
فما دخل المديرة في الخطء الطبي وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لاصلاح الوضع المتردي وعقاب المذنبين الحقيقيين؟

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 13h 27m |           
قبل المديرة، لا بد من التدرج الصحيح : الطبيب المشرف، فرئيس القسم، فالمديرة....
لكن ما ذنب المديرة في ذلك إن كانت كل التقارير سليمة؟؟؟
هل مهمتها أن تتفقد أعمال كل الأطباء حالة بحالة؟؟؟

Hamedmeg  (Tunisia)  |Vendredi 22 Septembre 2017 à 12h 50m |           
أولى ضحايا البرنامج الفضيحة و البقية في الطريق



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