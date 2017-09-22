إعفاء المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول على خلفية حادثة المرأة التي خضعت لعملية زرع كلية

Vendredi 22 Septembre 2017



بــاب نــات - أفادت اذاعة شمس آف آم انه تمت إقالة المديرة العامة لمستشفى شارل نيكول على خلفية حادثة المرأة التي خضعت لعملية زرع كلية وبعد 3 أشهر من العملية وإثر 'عطسة خرجت كلوتها'.



وكان برنامج 'ما لم يقل ' في قناة الحوار التونسي تحدث على الوضع في المؤسسات الصحية في تونس وخاصة في العاصمة نظرا لتردي الخدمات وتراجعها وكثرة الأخطاء الطبية.





وتفاعلا مع ما ورد ببرنامج “ما لم يُقل” ادي وزير الصحة السيد سليم شاكر خلال الليلة الفاصلة بين الخميس 21 سبتمبر والجمعة 22 سبتمبر 2017 زيارة ميدانية لمستشفى شارل نيكول للوقوف عن كثب على ظروف سير العمل والإحاطة بالمرضى بهذه المؤسسة الاستشفائية ..



ومن بين الأخطاء الطبية رصد البرنامج آنف الذكر حالة امراة(بسمة مزهود) تبلغ من العمر 40 سنة خضعت لعملية زرع إحدى الكليتين منذ 17 ماي الفارط لكن المرأة وبعد 3 أشهر من العملية لم تشفى والأدهى والامر من ذلك انها وفي إحدى المرات بعد ان 'عطست خرجت كلوتها'، حسب ما ورد في التقرير الذي تم تمريره في الحصة.



كما ورد في ذات التقرير ان مستشفى شارل نيكول بتونس العاصمة يعاني من نقص في التجهيزات وانتشار الأوساخ والصدأ في المرفق الصحي وإنتشار بعض الحشرات في هذه المؤسسة الصحية بالإضافة لسوء استقبال عدد من الممرضات للمرضى وعدائيتهن.





Publié le:2017-09-22 12:42:25

