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حافظ قايد السبسي يدعو ''الندائيين'' للاستعداد لإنجاز مؤتمر الحزب الانتخابي قبل الاستحقاق البلدي

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - توجه المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، اليوم الخميس، بالدعوة إلى كل الندائيين للشروع في الاستعداد لإنجاز مؤتمر الحزب الانتخابي.
وأضاف في تدوينة على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن "النية كانت متجهة نحو الدعوة لتنظيم مؤتمر ديمقراطي وشفاف مباشرة بعد الانتخابات البلدية، غير أن الاتجاه نحو تأجيل موعد هذه الانتخابات جعل من تنظيمه مسألة ضرورية قبل موعد الانتخابات البلدية الجديد".
وحث في ذات التدوينة كافة الندائيين على انجاح هذه المحطة التي وصفها بـ"الهامة"، معتبرا أنها "ستكون مرحلة جديدة على طريق بناء حركة نداء تونس".
يذكر أن حركة نداء تونس عقدت يومي 9 و10 جانفي 2016 بمدينة سوسة مؤتمرها التوافقي الأول تحت شعار "مؤتمر الوفاء"، وكان من مخرجاته ضبط الخط السياسي للحزب واختيار القيادة السياسية والتنفيذية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الذي كان مقررا آنذاك تنظيمه في 30 و31 جويلية 2016.



Publié le:2017-09-21 21:14:04

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 148009

Mandhouj  (France)  |Jeudi 21 Septembre 2017 à 21h 42m |           
بالله سامجني : فين وصلت الحرب على الفساد ؟ أنتم الحزب الحاكم ! لا ؟

ما عدناش نسمع هوا شدو رجل أعمال فاسد ، ووو ... زعما الشاهد بدل رايو ؟ ثم إشكون السيد إلي كلم في الهاتف وزير الداخلية السابق السيد الهادي مجدوب ، و هدده.. حتى أن سي الهادي ، كلم الشاهد نفسه ، ليسأل أو لي يستعين ؟

الدولة داخلة بعضها يا حافظ ! آش يقول بوك في هذه الأشياء ؟

Mandhouj  (France)  |Jeudi 21 Septembre 2017 à 21h 37m |           
ثم أيضا كل هذا يا سي حافظ ، لتمر اسابيع نقاش الميزانية و التصويت عليها ، في إطار حرب شقوق ... تلفت نظر المواطن و تتلف اهتمامه بقضايا الميزانية (المستقبل الحيني ، 2018)..

Mandhouj  (France)  |Jeudi 21 Septembre 2017 à 21h 34m |           
"حافظ قايد السبسي يدعو ''الندائيين'' للاستعداد لإنجاز مؤتمر الحزب الانتخابي قبل "الاستحقاق البلدي.

يا عمري !!! فهمنا بعض أسباب تأجيل الانتخابات !



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