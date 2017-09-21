حافظ قايد السبسي يدعو ''الندائيين'' للاستعداد لإنجاز مؤتمر الحزب الانتخابي قبل الاستحقاق البلدي

Jeudi 21 Septembre 2017



بــاب نــات - توجه المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس، حافظ قايد السبسي، اليوم الخميس، بالدعوة إلى كل الندائيين للشروع في الاستعداد لإنجاز مؤتمر الحزب الانتخابي.

وأضاف في تدوينة على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن "النية كانت متجهة نحو الدعوة لتنظيم مؤتمر ديمقراطي وشفاف مباشرة بعد الانتخابات البلدية، غير أن الاتجاه نحو تأجيل موعد هذه الانتخابات جعل من تنظيمه مسألة ضرورية قبل موعد الانتخابات البلدية الجديد".

وحث في ذات التدوينة كافة الندائيين على انجاح هذه المحطة التي وصفها بـ"الهامة"، معتبرا أنها "ستكون مرحلة جديدة على طريق بناء حركة نداء تونس".

يذكر أن حركة نداء تونس عقدت يومي 9 و10 جانفي 2016 بمدينة سوسة مؤتمرها التوافقي الأول تحت شعار "مؤتمر الوفاء"، وكان من مخرجاته ضبط الخط السياسي للحزب واختيار القيادة السياسية والتنفيذية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي الذي كان مقررا آنذاك تنظيمه في 30 و31 جويلية 2016.







Publié le:2017-09-21 21:14:04

