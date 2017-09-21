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انقاذ 6 شبان جزائريين كانوا ينوون الالتحاق بالسواحل الايطالية خلسة بساحل كاب نيقرو في بنزرت

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت، مساء أمس، الاربعاء مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق في معتمدية سجنان من ولاية بنزرت، من إنقاذ 6 شبان جزائريين كانوا ينوون الالتحاق خلسة بالسواحل الايطالية، وذلك على بعد 8 اميال من ساحل كاب نيقرو بالمنطقة، وفق ما أكده، اليوم الخميس، معتمد سجنان علي الحمدوني.

وأوضح ذات المصدر، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن مصالح الحرس البحري بسيدي مشرق، تولت، خلال دورية رقابية، انتشال المجموعة من البحر بعد أن غرق مركبهم بسبب عطب مفاجئ، مبينا انه تم توجيه الشبان الستة الى قسم الاستعجالي بنفزة من ولاية باجة، القريب من المكان، أين تم اسعافهم، ومن ثمة نقلهم من جديد إلى ولاية بنزرت اين تعهدت مصالح فرقة الابحاث للحرس البحري ببنزرت بالتحري معهم.
وأضاف أن الابحاث الاولية مع أفراد المجموعة اكدت انهم اجتازوا الحدود الجزائرية خلسة، حيث انطلقوا من منطقتي قانة وعنابة يوم الاحد الفارط في اتجاه السواحل الايطالية، إلا أن مركبهم غرق، مما اضطرهم للابحار على مسافة 3.

5 كلم وسط امواج عاتية الى ان تم انقاذهم من طرف فريق الحرس البحري بسيدي مشرق.

Publié le:2017-09-21 17:15:36

  
  
  
  
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