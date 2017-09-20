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Economie

الدّولة تسترجع 66هك من أراضيها بولاية سليانة

Mercredi 20 Septembre 2017
بــاب نــات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة اليوم الإربعاء عقارا دوليا يتمثل في أرض بيضاء تمسح 66 هكتارا كائنة بمعتمدية بورويس من ولاية سليانة، وهي راجعة للدّولة بمقتضى حكم في القسمة منذ سنة 2007 بين الدّولة وشركاء في الملكية من الخواص.

وقدتمت العملية تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
وجرى استرجاع العقار بحضور كافة أجهزة الدّولة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة .

ليقع اثر ذلك ّ تحويز هذا العقار لمركز التكوين الفلاحي ببورويس إلى حين النظر في إمكانية إعادة توظيفه.
و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة قد استرجعت إلى حدّ الآن 1746 هك اي بنسبة تفوق الـ 70% .
كما تمكنت الإدارة الجهوية في الفترة الأخيرة من تسويغ مساحة جملية تقدر بـ 175 هك من العقارات المسترجعة بالإشهار والمزاد العلني بقيمة 104.000 دينار وفق ما ورد في نص البلاغ.

Publié le:2017-09-20 18:06:26

  
  
  
  
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