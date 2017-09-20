الدّولة تسترجع 66هك من أراضيها بولاية سليانة

وقدتمت العملية تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وذلك وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
وجرى استرجاع العقار بحضور كافة أجهزة الدّولة وبالتنسيق مع السلط الأمنية بالجهة .
ليقع اثر ذلك ّ تحويز هذا العقار لمركز التكوين الفلاحي ببورويس إلى حين النظر في إمكانية إعادة توظيفه.
و تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الجهوية لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بسليانة قد استرجعت إلى حدّ الآن 1746 هك اي بنسبة تفوق الـ 70% .
كما تمكنت الإدارة الجهوية في الفترة الأخيرة من تسويغ مساحة جملية تقدر بـ 175 هك من العقارات المسترجعة بالإشهار والمزاد العلني بقيمة 104.000 دينار وفق ما ورد في نص البلاغ.
Publié le:2017-09-20 18:06:26
Par:mandhouj (France )
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