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Politique

المرزوقي في قمة السلام بكوريا الجنوبية: ادعوكم كبوذيين للتدخل لوقف مأساة الأقلية المسلمة في ميانمار

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - القى رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي كلمة في الاحتفال السنوي الثالث لقمة التحالف العالمي للسلام في الأديان، في سيول بكوريا الجنوبية "سعياً إلى التعاون العالمي من أجل بناء السلام العالمي" اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017.

وأُعطيت الكلمة لسبع شخصيات دولية وكانت الكلمة الأولى للدكتور المرزوقي حيّا فيها الشعب الكوري متمنيا أن يتواصل السلام في المنطقة رغم التهديدات الجدّية ومعبرا عن أمله في أن تنتهي معاناة العائلات الكورية المقسّمة منذ ستين عاما.




كما ذكّر المرزوقي "حسب ما نشر في صفحته الرسمية "بمعاناة العديد من الشعوب العربية في سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين ،والإفريقية في وسط افريقيا والساحل والكونغو , وما تعانيه شعوبها المعرّضة للحصار والقصف والتهجير.

وطالب المرزوقي البوذيين"وهم أغلبية في كوريا" بالتدخل لوقف مأساة الأقلية المسلمة في ميانمار باسم القيم التي دافع عنها بوذا. وقد صفق الحاضرون طويلا لهذا المقطع من الخطاب.



وشدّد المرزوقي على ضرورة رفع كل غطاء ديني عن أي عمل حربي مذكرا أن قتل الروهينجا باسم البوذية جريمة ضد البشر وضدّ الدين البوذي كما الأمر في الاسلام الذي تُرتكب باسمه جرائم إرهابية والحال أنه الدين الذي سوّى بين قتل بريء واحد وقتل البشرية جمعاء
وجدد المرزوقي التزامه بدعم كل المبادرات وكل المؤسسات التي تناضل من أجل السلام مختتما كلمته قائلا أجمل ما يخاطب به المسلم أخيه المسلم وغير المسلم هو السلام عليكم فالسلام عليكم وعلى كل الناس .


Publié le:2017-09-18 19:23:22

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147872

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 20h 20m | Par           
تحية للمرزوقي على موقفه فلم يبادر غيره من الحكام الذي هم في عروشهم بالتدخل لحماية المسلمين المضطهدين في بلدانهم رغم أن لهؤلاء الحكام علاقات قوية مع الصين وكوريا وحتى ميانمار

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 18 Septembre 2017 à 19h 38m |           
يستحق كل التحية فهو متميز في مجاله الحقوقي .



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