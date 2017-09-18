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Economie

تقديرات بإنتاج 60 ألف طن من زيتون الزيت بولاية قفصة هذا العام

Lundi 18 Septembre 2017
بــاب نــات - تتوقّع مصالح دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة إنتاج ما لا يقلّ عن 60 ألف طن من زيتون الزيت بالجهة بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي أي ما يعادل 13 ألف طن من زيت الزيتون.

وفي هذا السياق، أفاد، اليوم الاثنين، رئيس دائرة الانتاج النباتي، عبد الستّار غطيان، مراسلة (وات) بقفصة أن 60 بالمائة من الانتاج المتوقّع من زيتون الزيت لهذا الموسم متأت من غابات الزياتين السقوية الممتدة على 22 ألف هكتار، لافتا إلى أنّ انحباس الامطار لمدة حوالي السّنة بالجهة قد أثّر كثيرا على إنتاج ومردودية غراسات الزيتون البعلية التي تمتدّ على مساحة 48 ألف هكتار .


من ناحية أخرى، تستعدّ المصالح المعنية بالجهة لاتخاذ التدابير الضرورية الخاصة بانطلاق موسم جني الزيتون وخاصة فيما يتصل بمتابعة المرجين من خلال العمل على تحديد مناطق فرشه قبيل الشروع في عمليّات الجني، بما يتطابق مع ما ورد في منشور وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والبيئة والشؤون المحلّية في هذا الشأن، بحسب ذات المصدر.

Publié le:2017-09-18 15:36:47

  
  
  
  
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