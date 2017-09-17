قابس: الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها تجاوزت الى حدود شهر سبتمبر 35 مليون دينار

وقد تطورت الاستثمارات الفلاحية من صنف "ب" و"ج"، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة بلغت 107 بالمائة وبنسبة بلغت 346 بالمائة مقارنة بسنة 2016 التي لم تتجاوز فيها جملة الاستثمارات حدود 7.9 مليون دينار، وفق تقرير لوكالة النهوض الاسثمارات الفلاحية.
واحتلت معتمدية الحامة، وفق ذات التقرير، المرتبة الاولى من جملة الاستثمارات المصادق عليها باستثمار بلغ حدود 25 مليون دينار، تركزت اغلبها في قطاع الباكورات الجيوحرارية تلتها في المرتبة الثانية معتمدية مارث باستثمارات جملية بلغت حدود 4.
5 مليون دينار ثم قابس الجنوبية ب 2.6 مليون دينار.
وكانت جملة نوايا الاستثمار التي تم التصريح بها لدى الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية قد بلغت خلال هذه السنة والى حدود الشهر الجاري 117 عملية استثمار، باستثمارات جملية بلغت 60. 3 مليون دينار، تمكن في مجملها من احداث 1560 موطن شغل.
وقد شرعت الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بقابس بداية من هذا الاسبوع في تنظيم ملتقيات محلية حول القانون الجديد للاستثمار، ستتوج بملتقى جهوي ضمن مجهود يرمي الى دفع الاستثمار الفلاحي بالجهة.
Publié le:2017-09-17 15:03:43
Par:Chebbonatome (Tunisia )
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