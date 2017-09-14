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أريانة : القبض على 16 شخصا واحباط عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة من سواحل قلعة الأندلس

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكّنت الوحدات التّابعة للمنطقة البحريّة بتونس، اليوم الخميس، من القبض على 16 شخصا من أصيلي ولاية بنزرت تترواح أعمارهم بين 15 و30 سنة، على متن زورق بحري بعرض سواحل قلعة الأندلس من ولاية أريانة، بينهم شخص محل تفتيش من أجل تورّطه في قضيّة حقّ عام.

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أنه بإحالتهم على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي والتّحري معهم، اعترفوا بأنّهم كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إحدى دول الاتّحاد الأوروبي.
وتمّ حجز شاحنة وسيّارتين (إحداهما محلّ تفتيش) تمّ استعمالها لنقل الزّورق البحري المستغلّ في العمليّة والمجتازين إلى مكان انطلاق عمليّة الهجرة السرّية بسواحل قلعة الأندلس.

وبتفتيشهم، تمّ العثور بحوزتهم على مبلغ مالي من العملة التّونسيّة والأجنبيّة، وبمزيد التّحري معهم، تمّ التّعرّف على منظمي العمليّة والوسطاء فيها وعددهم 6 أشخاص (أعمارهم تتراوح بين 20 و40 سنة) وإلقاء القبض عليهم.
وأذنت النيابة العمومية، بعد مراجعتها، لفرقة الإرشاد المذكورة بالاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا (22 شخصا) ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "المشاركة في إعداد وفاق بهدف اجتياز الحدود البحريّة خلسة".
عهد


Publié le:2017-09-14 21:03:20

  
  
  
  
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