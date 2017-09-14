مؤسسة التمويل الدولية ضخت 314 مليون دولار لتمويل القطاع الخاص في تونس على مدى 8 سنوات

واضاف جوزيف قورا الذي تحادث مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول حصيلة التعاون مع تونس وافاق التعاون المستقبلي، ان مؤسسته قدمت الى جانت التمويلات دعما فنيا لبعض المشاريع في مجال التعليم والتشغيل وتطوير مناخ الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والتطهير في الجانب المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واكد العذاري ان المرحلة المقبلة ستتركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز المشاريع الكبرى ودفع التنمية معبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس ومؤسسة التمويل الدولية.
Publié le:2017-09-14 18:08:31
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..