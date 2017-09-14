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Economie

مؤسسة التمويل الدولية ضخت 314 مليون دولار لتمويل القطاع الخاص في تونس على مدى 8 سنوات

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - كشف ممثل المؤسسة المالية الدولية (مجموعة البنك العالمي) بتونس جورج جوزيف قورا ، الخميس بالعاصمة، ان المؤسسة صخت تمويلات لفائدة القطاع الخاص في تونس ناهزت 314 مليون دولار على مدى 8 سنوات استفادت منها قطاعات البنوك والتمويل الصغير والصحة والصناعات الغذائية، وفق ما اكدته وزارة التنمية والتعاون الدولي في بلاغ لها اليوم.

واضاف جوزيف قورا الذي تحادث مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري حول حصيلة التعاون مع تونس وافاق التعاون المستقبلي، ان مؤسسته قدمت الى جانت التمويلات دعما فنيا لبعض المشاريع في مجال التعليم والتشغيل وتطوير مناخ الاستثمار والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والتطهير في الجانب المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.


واكد العذاري ان المرحلة المقبلة ستتركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانجاز المشاريع الكبرى ودفع التنمية معبرا عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس ومؤسسة التمويل الدولية.

Publié le:2017-09-14 18:08:31

  
  
  
  
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