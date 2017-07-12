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وفد برلماني في زيارة ميدانية الى مواطن الانتاج الطاقي بصحراء تطاوين

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - يؤدي أعضاء لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة زيارة ميدانية رقابية الى حقلي البرمة ونوارة البتروليين بصحراء تطاوين تتواصل على مدى يومين.

وبالمناسبة، أفاد رئيس اللجنة، عامر العريض، في تصريح اعلامي، ان هذه الزيارة تندرج في اطار مهام نواب الشعب الرقابية لمواقع الانتاج والتحاور مع القائمين عليها، مبينا أن اللجنة حريصة على بلوغ أقصى درجات الشفافية في هذا القطاع وتحقيق النجاعة المرجوة حتى تتقلص فجوة العجز الذي تعانيه بلادنا في هذا القطاع.

وأشار إلى أن مجلس نواب الشعب سيصادق، قريبا، على اتفاقيات ورخص جديدة للبحث والانتاج وهو اجراء جاءت به مجلة المحروقات الجديدة التي جعلت مصادقة اعضاء مجلس الشعب شرطا لكل عمليات البحث والتنقيب مستقبلا حرصا على الشفافية، مؤكدا أن الاتفاقيات التي ستبرم في هذا القطاع سيتم نشرها بالرائد الرسمي كما ستنشر اللجنة تقريرا مفصلا عن زيارتها هذه للعموم.

من جهته، ذكر الرئيس المدير العام للشركة التونسية الايطالية لاستغلال النفط (سيتاب)، سليم التريكي ان هذه الزيارة ستضع حدا لموجة التشكيك التي انطلقت بخصوص الانتاج والتصدير في هذا القطاع وتكشف حقيقة القطاع في الجهة.


يشار الى أن برنامج زيارة اعضاء اللجنة يتضمن معاينة لمراحل تجميع ونقل البترول الخام ومحطة معالجة الغاز التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بالبرمة وتتواصل الزيارة، غدا ، في حقل نوارة للإطلاع على المشاريع الجديدة ومنظومة الانتاج في هذا الحقل الاهم بصحراء تطاوين.

Publié le:2017-07-12 18:53:40

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