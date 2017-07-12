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Politique

أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي يتقدمون بمقترحات لدعم الحكومة التونسية

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - شدد أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على ضرورة أن تقدم الإدارة الأمريكية مساعدة مالية للحكومة التونسية بهدف "مساندة وتعزيز المسار الإنتقالي في تونس بإتجاه إرساء ديمقراطية مستقرة ومزدهرة".

وجدد أعضاء هذه اللجنة، في تصريح نشر اليوم الثلاثاء، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لتونس، و"الإرادة التي تحدوها في توفير مستوى كاف من المساعدة، قصد دعم الإنتقال الدميقراطي في تونس".
وحث أعضاء اللجنة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على التسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية، وفي الإجراءات المتعلقة بمقاومة الفساد، مبرزين ضرورة العمل على تنفيذ أحكام دستور 2014 ، لا سيما تلك المتصلة بحماية الحقوق المدنية.

كما أكد أعضاء اللجنة، على ضرورة أن تبذل السلطات التونسية كل الجهود لمنع تحول الجهاديين التونسيين إلى سوريا و العراق .
وفي سياق متصل، دعا مجلس الشيوخ الأمريكي الدول المجاورة لتونس، إلى التعاون مع حكومة يوسف الشاهد، من أجل التصدي للتهديدات الإرهابية، و تأمين الحدود ودعم الإنتقال الديمقراطي في تونس.
وقد صدرت هذه المقترحات عن عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي بان كاردين و ماركو روبيو، بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي يؤديها رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 10 إلى 12 جويلية الجاري.


كما وقع على هذه المقترحات ثلة من أعضاء مجلس الشيوخ وهم كريس كونس و إيد ماركي و وتيم كاين و تامي بالدوين و توم كوتن و جون ماكين.
عزيز


Publié le:2017-07-12 18:14:40

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