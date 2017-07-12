واضاف التقرير ان الدولة الاسكندنافية احتلت المرتبة الأولى، بسبب كونها دول تتمتع بـ"الرفاهية الاجتماعية القوية، التي يعتبرها المهاجرون ملاذا آمنا لهم منذ عشرات السنين"، وهو ما جعلها تحصل على لقب "أكثر البلدان الصديقة للاجئين في أوروبا".
كما تصدرت كندا في نفس التقرير المركز الثاني في القائمة، وتلتها سويسرا، وأستراليا وألمانيا، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز السابع.
وحجزت تونس مكانها ضمن التصنيف ولكن ضمن قائمة الدول الأسوأ للهجرة، واحتلت المركز الـ78 من بين 80 دولة شملتهم الدراسة.
الأفضل:
1- السويد
2- كندا
3- سويسرا
4- أستراليا
5- ألمانيا
6- النرويج
7- الولايات المتحدة
8- هولندا
9- فنلندا
10- الدنمارك
الأسوأ:
70- جمهورية الدومنيكان
71- سيريلانكا
72- الهند
73- بيرو
74- نيمار
75- باكستان
76- غانا
77- تنزانيا
78- تونس
79- غواتيمالا
80- كينيا
Publié le:2017-07-12 11:57:08
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: تونس ضمن قائمة أسوء الدول التي يمكن الهجرة إليها