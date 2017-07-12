تونس ضمن قائمة أسوء الدول التي يمكن الهجرة إليها

Mercredi 12 Juillet 2017



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Publié le:2017-07-12 11:57:08

- نشر موقع "اذاعة جوهرة اف ام " تقريرا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية تضمن قائمة بأفضل وأسوء البلدان التي يمكن الهجرة إليها حول العالم لعام 2017 والذي وضع السويد في المرتبة الأولى لأفضل دولة يمكن الهجرة إليها في العالم.واضاف التقرير ان الدولة الاسكندنافية احتلت المرتبة الأولى، بسبب كونها دول تتمتع بـ"الرفاهية الاجتماعية القوية، التي يعتبرها المهاجرون ملاذا آمنا لهم منذ عشرات السنين"، وهو ما جعلها تحصل على لقب "أكثر البلدان الصديقة للاجئين في أوروبا".كما تصدرت كندا في نفس التقرير المركز الثاني في القائمة، وتلتها سويسرا، وأستراليا وألمانيا، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز السابع.وحجزت تونس مكانها ضمن التصنيف ولكن ضمن قائمة الدول الأسوأ للهجرة، واحتلت المركز الـ78 من بين 80 دولة شملتهم الدراسة.1- السويد2- كندا3- سويسرا4- أستراليا5- ألمانيا6- النرويج7- الولايات المتحدة8- هولندا9- فنلندا10- الدنمارك70- جمهورية الدومنيكان71- سيريلانكا72- الهند73- بيرو74- نيمار75- باكستان76- غانا77- تنزانيا78- تونس79- غواتيمالا80- كينيا