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تونس ضمن قائمة أسوء الدول التي يمكن الهجرة إليها

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - نشر موقع "اذاعة جوهرة اف ام " تقريرا لشبكة "يو إس نيوز" الأمريكية تضمن قائمة بأفضل وأسوء البلدان التي يمكن الهجرة إليها حول العالم لعام 2017 والذي وضع السويد في المرتبة الأولى لأفضل دولة يمكن الهجرة إليها في العالم.

واضاف التقرير ان الدولة الاسكندنافية احتلت المرتبة الأولى، بسبب كونها دول تتمتع بـ"الرفاهية الاجتماعية القوية، التي يعتبرها المهاجرون ملاذا آمنا لهم منذ عشرات السنين"، وهو ما جعلها تحصل على لقب "أكثر البلدان الصديقة للاجئين في أوروبا".

كما تصدرت كندا في نفس التقرير المركز الثاني في القائمة، وتلتها سويسرا، وأستراليا وألمانيا، فيما تراجعت الولايات المتحدة للمركز السابع.
وحجزت تونس مكانها ضمن التصنيف ولكن ضمن قائمة الدول الأسوأ للهجرة، واحتلت المركز الـ78 من بين 80 دولة شملتهم الدراسة.
الأفضل:
1- السويد

2- كندا
3- سويسرا
4- أستراليا
5- ألمانيا
6- النرويج
7- الولايات المتحدة
8- هولندا
9- فنلندا
10- الدنمارك

الأسوأ:
70- جمهورية الدومنيكان
71- سيريلانكا
72- الهند
73- بيرو
74- نيمار
75- باكستان
76- غانا
77- تنزانيا
78- تونس
79- غواتيمالا
80- كينيا

Publié le:2017-07-12 11:57:08

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2 de 2 commentaires pour l'article 145187

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mercredi 12 Juillet 2017 à 13h 01m |           
تونس ضمن قائمة أول الدول التي يمكن الحرقان منها

Consensus  (France)  |Mercredi 12 Juillet 2017 à 12h 52m |           
Mais aucun doute mon général c'est une capitale noséabonde



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