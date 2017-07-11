عمادة أطباء الاسنان تقرر عدم الترسيم الالي بجدولها لجميع أطباء الأسنان المتخرجين من كليات أجنبية

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 17:55:23

- تقرر عدم الترسيم الالي بجدول عمادة أطباء الأسنان بتونس لجميع أطباء الأسنان المتخرجين من كليات أجنبية وأطباء الأسنان الذين تمت اعادة توجيههم من شعب أخرى الى شعبة طب الأسنان، وفق بيان صادر عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان.ويأتي هذا القرار ضمن جملة من التدابير التي تم اتخاذها بإجماع المجالس الجهوية والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، في ظل تردي أوضاع القطاع جراء العدد الهائل من الطلبة في الداخل والخارج وتأثيره المباشر على تكوين طبيب الأسنان وتفاقم ظاهرة البطالة التي يعيشها أطباء الأسنان، حسب ذات البيان.وأوضح الكاتب العام للمجلس الجهوي لعمادة أطباء الأسنان بالشمال الغربي، د.طارق بحلوس ان المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان قرر أيضا تحديد عدد المرسمين بجدول العمادة من المتخرجين من كليات أجنبية ب15 طبيب أسنان سنويا ومن المتخرجين من كلية طب الأسنان بالمنستير في حدود 100 طبيب سنويا.وكشف المتحدث ان 160 عيادة طب أسنان أغلقت أبوابها سنة 2016 وان عدد اطباء الأسنان العاطلين عن العمل في تونس يناهز 950 طبيبا، الأمر الذي دفع بجميع الهياكل المهنية في القطاع الى حث وزارة التعليم العالي على التقليص في عدد الطلبة الموجهين سنويا لدراسة طب الأسنان.وذكر في هذا الخصوص بابرام اتفاقية في سنة 2015 بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لعمادة اطباء الأسنان ونقابة أطباء الأسنان للممارسة الحرة وكلية طب الأسنان بالمنستير، تنص على ألا يتجاوزعدد التلاميذ الموجهين سنويا لدراسة طب الأسنان 120 تلميذا مع التقليص التدريجي في هذا العدد في غضون الثلاث سنوات القادمة.وأكد ان سلطة الإشراف لم تلتزم بهذه الاتفاقية، بالنظر الى تواصل القيام باعادة توجيه عدد من الطلبة الى شعبة طب الاسنان بالمنستير اضافة الى اسناد شهادات المعادلة لعدد كبير من المتخرجين من كليات أجنبية لطب الأسنان، داعيا الى اعتماد نظام الحصة (الكوتا) في تسجيل الأطباء حاملي الشهادات الوطنية والأطباء المتخرجين من جامعات اجنبية، مثلما هو معمول به في عدة دول من العالم على غرار فرنسا، التي تفرض نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة للأطباء أصحاب الشهادات الأجنبية، حسب روايته.كما اقترح الكاتب العام للمجلس الجهوي لعمادة أطباء الأسنان بالشمال الغربي اخضاع جميع أطباء الأسنان المتخرجين من جامعات أجنبية الى مناظرة، تؤهلهم الى ممارسة المهنة في تونس، بما يتيح، حسب رأيه، حماية المهنة ويوفر للمواطن خدمات صحية ذات جودة.وأضاف ان المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان قرر الانسحاب من عضوية اللجنة القطاعية للعلوم الطبية وشبه الطبية التي تشرف على اسناد شهادات المعادلة للدارسين بالخارج، وذلك احتجاجا على عمل هذه اللجنة التي "تقوم بمنح جميع المتخرجين من جامعات أجنبية شهادة المعادلة ولا تأخذ في الاعتبار رفض العمادة اسناد شهادة المعادلة للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة"، وفق تعبيره.وكان المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان بتونس، أعلن في بيان ثان، موجه للأولياء والتلاميذ، ان الطلبة الراغبين في دراسة طب الأسنان بالخارج للسنة الجامعية 2017 - 2018 لن يتم ترسيمهم آليا بجدول عمادة أطباء الأسنان، موضحا ان عملية الترسيم ستكون خاضعة لاجراءات ترتيبية يتم تحديدها في الإبان وذلك حتى في صورة الحصول على شهادة المعادلة.سنا