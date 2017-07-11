سرقة 450 جواز سفر من قنصلية تونس بليون : القنصل العام يوضح

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 10:37:17

- أكّد مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية لاذاعة موزايك اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017، تعرض مقر القنصلية العامة لتونس بليون إلى عملية سرقة نهاية الأسبوع الفارط.وقالى إنّه لم يتم بعد تحديد نوعية الوثائق التي تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أنّ التحقيق مازال جاريا وأن الوزارة أرسلت منذ يوم الاحد 9 جويلية 2017 لجنة تقصي داخلية للتحقيق في الحادثة.وتابع نفس المصدر أنّه يجري التعاون مع السلطات الأمنية الفرنسية لمعرفة منفذي العملية وتحديد المسؤوليات .وكان القنصل التونسي العام بفرنسا عادل بلاغة اعلن أن مقر القنصلية التونسية بمدينة ليون الفرنسية تعرض إلى الخلع من قبل مجهولين فجر السبت الماضي .و في تصريح لجوهرة اف ام قال أن القنصلية عادت لتفتح أبوابها أمام التونسيين من جديد للقيام بخدماتها الطبيعية.وأشار القنصل العام انه تم فتح تحقيق في ملابسات عملية السطو التي تعرضت إليها القنصلية مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية في هذا الخصوص وإلغاء كل الجوازات التي تم الإستيلاء عليها والإعلام عن الوثائق التي يرجح أنها قد سرقت خلال العملية.جدير بالذكر ان القيادي في حراك تونس الارادة بشير النفزي قد اكد سرقة القنصلية التونسية في ليون والسطو على 450 جواز سفر محذرا من امكانية استعمالها في اعمال ارهابية.