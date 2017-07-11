Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Meta Sata3rif  
Politique

سرقة 450 جواز سفر من قنصلية تونس بليون : القنصل العام يوضح

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - أكّد مصدر مسؤول من وزارة الشؤون الخارجية لاذاعة موزايك اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2017، تعرض مقر القنصلية العامة لتونس بليون إلى عملية سرقة نهاية الأسبوع الفارط.

وقالى إنّه لم يتم بعد تحديد نوعية الوثائق التي تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أنّ التحقيق مازال جاريا وأن الوزارة أرسلت منذ يوم الاحد 9 جويلية 2017 لجنة تقصي داخلية للتحقيق في الحادثة.
وتابع نفس المصدر أنّه يجري التعاون مع السلطات الأمنية الفرنسية لمعرفة منفذي العملية وتحديد المسؤوليات .


وكان القنصل التونسي العام بفرنسا عادل بلاغة اعلن أن مقر القنصلية التونسية بمدينة ليون الفرنسية تعرض إلى الخلع من قبل مجهولين فجر السبت الماضي .


و في تصريح لجوهرة اف ام قال أن القنصلية عادت لتفتح أبوابها أمام التونسيين من جديد للقيام بخدماتها الطبيعية.
وأشار القنصل العام انه تم فتح تحقيق في ملابسات عملية السطو التي تعرضت إليها القنصلية مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية الضرورية في هذا الخصوص وإلغاء كل الجوازات التي تم الإستيلاء عليها والإعلام عن الوثائق التي يرجح أنها قد سرقت خلال العملية.
جدير بالذكر ان القيادي في حراك تونس الارادة بشير النفزي قد اكد سرقة القنصلية التونسية في ليون والسطو على 450 جواز سفر محذرا من امكانية استعمالها في اعمال ارهابية.

Publié le:2017-07-11 10:37:17

cadre-f2805903ce26544230453af0fe347192-2017-07-11 10:37:17
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 145144

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 11h 02m |           
سرقة 450 جواز سفر .....عملية سمسرة وابتزاز BOLITIK

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 10h 58m |           
ما هو جواز السفرالتونسي البيومتري؟

لمواكبة العالم المتطور في المعلوماتية الألكترونية

جواز السّفر البيومتري أو “e- passport” هو جواز سفر مقروء آلياً ومعزّز الكترونياً بالقدرة على التعرّف على الهويّة بواسطة الاستدلال البيولوجي، والمقصود بذلك استخدام التقنيّات البيومتريّة رقاقة الكترونيّة لا تلامسيّة (Contactless Chip) تستعمل كوسيط لتخزين البيانات الشخصيّة لحامل جواز السّفر الكترونياً على الجواز، بما في ذلك صورة الوجه وبصمات الأصابع، مع الإشارة هنا إلى أن عمليّة تخزين المعلومات على الرقاقة الالكترونيّة تتمّ بطريقة آمنة ومشفّرة
ومحميّة من أي تغيير غير مصرّح به، بالإضافة إلى تضمّنه عناصر أمنيّة لمكافحة التزوير غير متوفّرة في جوازات السفر العاديّة......



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145144 4010|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires