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Politique

جلسة عمل برلمانية تونسية فرنسية

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - إنعقدت بمقر مجلس النواب بباردو ، يوم الاثنين، جلسة عمل بين عدد من النواب التونسيين عن دائرتي فرنسا 1 وفرنسا 2 ، بإشراف النائب حسين الجزيري، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية تونس فرنسا، وأوليفي كاديك عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ممثل الفرنسيين المقيمين بالخارج.

وتناولت المحادثات بالخصوص، علاقات التعاون بين مجلس نواب الشعب ومجلس الشيوخ الفرنسي، والآفاق المتاحة لمزيد دفعها وتطويرها، ولاسيما عبر تبادل التجارب والخبرات وتكثيف اللقاءات، إعتبارا لدورها في دعم العلاقات التونسية الفرنسية على مختلف الاصعدة، وفق بلاغ صادر عن المجلس.
وأطلع النواب التونسيون الضيف الفرنسي، على عمل المؤسسىة البرلمانية وإسهامها في دفع مسار الإنتقال الديمقراطي، وذلك عبر سنّ التشريعات وتركيز المؤسسات المنصوص عليها في دستور تونس الجديد .






Publié le:2017-07-10 20:42:05

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