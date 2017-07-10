Radio Babnet Tunisie  On Air: Hezb Latif - Ibtihalat..  
Economie

قريبا إنجاز قاعدة بيانات ومنظومة معلوماتية لحوكمة الواحات في تونس والمغرب وموريطانيا

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - "سيتوج مشروع الإدارة المتلائمة للمنظومات الواحية ومتابعتها الذي انطلق تنفيذه، منذ سبتمبر 2016، بكل من تونس والمغرب وموريتانيا بإنجاز قاعدة بيانات ومنظومة معلوماتية لحوكمة المنظومات الواحية بالبلدان المغاربية التي تعد قرابة 350 ألف هكتار من الواحات"، وفق ما أكده منسق المشروع صلاح عبد الدائم، في تصريح ل(وات)، الإثنين، بالحمامات.

واشار عبد الدائم، على هامش ورشة عمل لمتابعة تقدم المشروع تمتد أشغالها إلى غاية 13 جويلية، الى ان الإدارة المتلائمة للمنظومات الواحية ومتابعتها تهدف بالخصوص الى تقوية قدرات المتدخلين في المجال الواحي بالبلدان الثلاث وتركيز منظومة معلوماتية تتابع كل التغيرات والإشكاليات التي تطرأ على الواحات وتساعد على أخذ القرار والتدخل لإحكام التصرف في المنظومة الواحية.
ولفت المسؤول إلى أن مكتب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" بتونس يدير هذا المشروع، الذي يمتد تنفيذه على ثلاث سنوات، بكلفة جملية تناهز 8 ملايين دينار بتمويل من صندوق البيئة العالمي.

وابرز انه سيتم إنجاز دليل للممارسات الجيدة في الواحات يتضمن الحلول العملية لصيانة المنظومة الواحية ووقايتها من مختلف التهديدات البيئية او البشرية ونشرها في البلدان المغاربية بالاضافة الى توفير جملة من المعدات اللازمة لتركيز نظام المعلومات الخاصة بمتابعة الواحات التي تعد من اكثر المنظومات الزراعية والبيئية هشاشة بفعل التغيرات المناخية او بسبب سوء التصرف.

وقال منسق المشروع "تصل المساحات الجملية للواحات بتونس الى 40 الف هكتار يتكون ثلثها من الواحات القديمة التي تعاني من اغلب اشكاليات التغيرات المناخية والزحف العمراني والعجز المائي بالاضافة الى مواجهتها لتعدد المتدخلين والمتعاملين مع المنظومة الواحية".

وبين ان الواحات التونسية تعاني من اشكاليات كبرى من ابرزها تشتت الملكية ونقص المياه وضعف التنوع البيولوجي باعتبار التوجه نحو المنتوج الفلاحي الواحد وانتاج دقلة النور بما يساهم، رغم اهميته الاقتصادية، في اضعاف الواحة التي تقوم بالاساس على منظومة الطوابق وتنوع الإنتاج.
وأوضح عبد الدائم ان مقاربة التصرف المتلائم في المنظومات الواحية تعتمد على وضع آليات لحوكمة الواحة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما يحيط بها من قريب او من بعيد بما في ذلك مختلف المتدخلين من فلاحة وتجار والطبيعة البيئية والزراعية والحضارية للواحة.

Publié le:2017-07-10 20:03:34

cadre-8fc5d420033129923a3d926c38be6bce-2017-07-10 20:03:34
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145129



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145129 149|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires