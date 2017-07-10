''توننداكس'' يرتفع ب70ر0% في نهاية معاملات الاثنين

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 13:52:41

- أنهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" معاملات حصة الاثنين مرتفعا بنسبة 70ر0 بالمائة ليبلغ 44ر6184 نقطة وسط حجم مبادلات بقيمة 674ر3 مليون دينار، حسب تحليل الوسيط بالبورصة "مينا كابتال".وسجلت اسهم تلنات اهم ارتفاع بحجم مبادلات بقيمة 352ر0 مليون دينار اي بارتفاع بنسبة 65ر0 بالمائة ليستقر سعر السهم الواحد فى حدود 12ر6 دينار.وارتفعت أسهم البنك الوطني الفلاحي بنسبة 02ر6 بالمائة (74ر10 دينار) متبوعة باسهم بنك الاسكان التى تقدمت بنسبة 54ر4 بالمائة (60ر4 دينار) واسهم اوروسيكل بنسبة 43ر4 بالمائة (59ر31 دينار).كما تطورت اسهم اسد بنسبة 97ر2 بالمائة (95ر7 دينار) تلتها اسهم اسمنت قرطاج بنسبة 91ر2 بالمائة (47ر2 دينار).وفي المقابل تراجعت اسهم المعامل الالية بالساحل بنسبة 48ر4 بالمائة (49ر1 دينار) وحنبعل للايجار بنسبة 45ر4 بالمائة (51ر10 دينار) واسهم صوتيماي بنسبة 42ر4 بالمائة (08ر1 دينار).كما شملت الانخفاضات اسهم سرباليس التى تقلصت بنسبة 99ر2 بالمائة (89ر3 دينار) متبوعة باسهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة بنسبة 97ر2 بالمائة (98ر0 دينار).