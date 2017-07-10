وحدات الحرس الوطني تحجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 02 مليون دينار

Lundi 10 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 10:58:14

- تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 02 الى 08 جويلية 2017 من إحباط 79 عملية تهريب .وقد قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة بـ 02 مليون و647 ألف و440 دينار وافاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الاثنين انه تم إلقاء القبض على 912 شخصا مفتشا عنهم وإيقاف 06 عناصر تكفيريّة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و05 آخرين مُشتبهٌ في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.كما تم حجز 99 سيّارة وشاحنة مفتش عنها و18 بندقية صيد و368 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّةالى جانب حجز 653 قرصا مخدّرا .وتمكنت وحدات الحرس الوطني من جهة اخرى من إحباط 06 عمليّات إجتياز للحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 27 مجتازا فضلا عن إحباط 03 عمليّات إجتياز الحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 09 مجتازين.سارة