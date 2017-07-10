Radio Babnet Tunisie  On Air: Hedi Jouini - FOUG EL HENNA KHOLKHAL  
Economie

وحدات الحرس الوطني تحجز بضائع مهربة بقيمة تفوق 02 مليون دينار

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 02 الى 08 جويلية 2017 من إحباط 79 عملية تهريب .
وقد قدرت القيمة المالية الجمليّة للبضائع المحجوزة بـ 02 مليون و647 ألف و440 دينار وافاد بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الاثنين انه تم إلقاء القبض على 912 شخصا مفتشا عنهم وإيقاف 06 عناصر تكفيريّة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و05 آخرين مُشتبهٌ في انضمامهم إلى تنظيم إرهابي.

كما تم حجز 99 سيّارة وشاحنة مفتش عنها و18 بندقية صيد و368 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة قانونيّةالى جانب حجز 653 قرصا مخدّرا .
وتمكنت وحدات الحرس الوطني من جهة اخرى من إحباط 06 عمليّات إجتياز للحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 27 مجتازا فضلا عن إحباط 03 عمليّات إجتياز الحدود البحرّية خلسة وإلقاء القبض على 09 مجتازين.
سارة




Publié le:2017-07-10 10:58:14

cadre-c00c4277ac2c199388f3e286eff44d40-2017-07-10 10:58:14
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145101



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12614,9

  • (06 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78318 DT        1$ =2,46383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juil)   1096,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145101 325|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires