التخفيف من عقوبة أنور بيوض ومرافقته

Dimanche 09 Juillet 2017



بــاب نــات

انور بيوض : انا نادم ودفعت الثمن غاليا





Publié le:2017-07-09 11:11:46

- قضت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الإستئناف بتونس المختصة في قضايا الإرهاب بالحط من العقاب البدني في حق أنور بيوض وذلك بسجنه مدة عامين وقضت في حق صديقته بسجنها مدة عامين مع إسعافها بالتأجيل ما يعني الإفراج عنها ، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" اليوم ،الأحد 9 جويلية 2017يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الإبتدائية كانت قد قضت بسجن أنور بيوض مدة أربعة أعوام وسجن صديقته مدة عامين إثنين مع إخضاعهما للمراقبة الإدارية مدة عامين .وكان قاضي التحقيق قد اصدر في 4 جويلية 2016 بطاقتي ايداع بالسجن في حق المتهمين محمد أنور بيوض ومرافقته بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش" الارهابي، وذلك بعد أن استنطاقهما.وقد تمّ إيقاف المتهمين فور وصولهما إلى مطار تونس قرطاج الدولي في جويلة 2016 قادمين من تركيا وإحالتهما على الوحدة الوطنية المختصة في البحث في الجرائم الإرهابية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة.و كانت النيابة العمومية قد أصدرت في شأنهما بطاقة جلب وطنية ودولية منذ علمها بسفرهما الى سوريا في نوفمبر 2015 .يذكر أن أنور بيوض هو إبن العميد الراحل فتحي بيوض، رئيس قسم طب الأطفال بالمستشفى العسكري بتونس، والذي لقي حتفه في الهجوم الإرهابي الذي إستهدف مطار "أتاتورك" بمدينة أسطنبول ليلة 28 جوان 2016، بعد أن تحول الى تركيا بحثا عن إبنه.وكانت الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب شرعت في شهر ماي 2017 في محاكمة أنور بيوض ومتهمة ثانية تدعى فرح من أجل تهم ذات صبغة ارهابية و احضر المتهمين موقوفين وتبين أنه سبق استنطقتهما في جلسة سابقة وقد عبر انور بيوض في الجلسة عن ندمه مضيفا أنه دفع الثمن غاليا في اشارة الى وفاة والده العقيد فتحي بيوض في عملية ارهابية استهدفت مطار اسطنبول وذلك خلال سفره الى تركيا سعيا منه في اعادة ابنه انور من سوريا.وكان انور بيوض صرح في جلسة سابقة من أنه سافر الى سوريا لأنه اراد أن يعيش حرا وقد اختار سوريا تحديدا كي لا يتمكن والده من الإلتحاق به.فيما صرحت فرح من أنها كانت تعاني مشاكل عائلية ونظرا لتعلقها بالمتهم انور سافرت معه الى سوريا.