تونس: استقرار نسبة التضخم لشهر جوان 2017 في مستوى 4,8 بالمائة

Samedi 08 Juillet 2017



بــاب نــات

ارتفاع مؤشر اسعار الاستهلاك بنسبة 4ر0 بالمائة في جوان 2017 مقارنة بمستواه في شهر ماي 2017





Publié le:2017-07-08 13:51:26

- استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 2017 في مستوى 8ر4 بالمائة بعد سلسلة من الارتفاعات منذ بداية سنة 2017، إذ زادت نسبة التضخم من 6ر4 بالمائة في جانفي 2017 إلى 5 بالمائة في افريل من نفس العام لتشهد استقرارا في مستوى 8ر4 بالمائة في شهري جوان وماي 2017.وفسر المعهد الوطني للاحصاء، هذا الاستقرار، أساسا، باستقرار نسق تطور الاسعار بين شهري ماي وجوان 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وشمل هذا الاستقرار اغلب المجموعات الرئيسية، على غرار اسعار مجموعة التغذية والمشروبات.وارجع المعهد نسبة التخضم المسجلة في جوان 2017 (8ر4 بالمائة) إلى الزيادة في أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 9ر3 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، حيث ارتفعت أسعار الزيوت الغذائية (3ر17 بالمائة) والاسماك (3ر6 بالمائة) والغلال والفواكه الجافة (6ر4 بالمائة) والحليب ومشتقاته والبيض (8ر2 بالمائة) واللحوم (1ر2 بالمائة).كما ارتفعت أسعار المشروبات بنسبة 4ر4 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير (6 بالمائة).وسجلت أسعار مجموعة اللباس والأحذية زيادة بما يعادل 3ر9 بالمائة مقارنة بجوان من سنة 2016 نتيجة الزيادة المسجلة في أسعار الاحذية (8ر9 بالمائة) والملابس (6ر9 بالمائة) والأقمشة (1ر3 بالمائة) ومكملات الملابس (9ر5 بالمائة).وافاد المعهد، ان مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية شهد نموا بـ8ر4 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2016.كما ارتفعت أسعار مجموعة الصحة بـ1ر4 بالمائة مقارنة بجوان من سنة 2016، إذ زادت أسعار الخدمات الطبية بنسبة 3ر7 بالمائة والمواد الصيدلية بـ 2ر2 بالمائة.وعرفت، وفق ذات المصدر، مجموعة النقل ارتفاعا في جوان 2017، بنسبة 1ر6 بالمائة، إذ زادت أسعار السيارات (4ر15 بالمائة) وخدمات النقل العمومي والخاص (2 بالمائة).اما فيما يخص أسعار مجموعة الاتصالات، فقد نمت بنسبة 1ر1 بالمائة بسبب الزيادة المسجلة في أسعار الخدمات البريدية بـ5ر33 بالمائة وتجهيزات الاتصالات بما يعادل 3ر5 بالمائة.وبالنسبة لمجموعة التعليم، فقد ارتفع مؤشرها بما قدره 3ر4 بالمائة. وعزا المعهد هذا الامر، أساسا، إلى الزيادة المسجلة في أسعار نفقات التعليم التحضيري والاساسي بنسبة 9ر5 بالمائة ونفقات التعليم الثانوي بنسبة 6ر9 بالمائة.يشار إلى أن نسبة التضخم الضمني لشهر جوان 2017، أي نسبة التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، قد بلغت 5ر5 بالمائة.وقد شهدت أسعار المواد الحرة، حسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء، ارتفاعا بنسبة 8ر5 بالمائة مقابل 4ر1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة قد بلغت 6ر4 بالمائة مقابل 5ر0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بنسبة 4ر0 بالمائة خلال شهر جوان 2017 مقارنة بمستواه المسجل في شهر ماي من نفس السنة. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى زيادة مؤشر مجموعة الملابس والأحذية الصيفية بنسبة 1 بالمائة تزامنا مع عيد الفطر المبارك.حيث ارتفع مؤشر أسعار الملابس بنسبة 2ر1 بالمائة والأحذية بنسبة 7ر0 بالمائة ومكملات الملابس بنسبة 6ر0 بالمائة.وسجل مؤشر أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية، ايضا، ارتفاعا بنسبة 5ر0 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات وخاصة الصيفية منها بنسبة 6ر0 بالمائة ومصاريف صيانة المسكن بنسبة 2ر1 بالمائة.وفي ذات السياق، تواصل ارتفاع مؤشر أسعار مجموعة المطاعم والنزل بنسبة 6ر0 بالمائة. ويعزى ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 1 بالمائة.وعرف مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات بدوره زيادة قدرها 3ر0 بالمائة في جوان 2017 مقارنة بمستواه في ماي 2017.