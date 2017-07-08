الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ينظم، الثلاثاء القادم، مائدة مستديرة حول ''النفاذ العادل لخدمات تنظيم الأسرة''

وتتضمن أشغال هذه المائدة المستديرة، حسب بلاغ عن صادر عن الديوان، مداخلات علمية وشهادات حول التجربة التونسية في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إضافة إلى عرض لنتائج دراسة حول "الحاجيات غير الملبّاة في مجال استعمال وسائل منع الحمل بولايتي القصرين والقيروان".
وسيتم خلال هذا اللقاء إمضاء اتفاقية شراكة بين الديوان الوطني للأسرة و العمران البشري ومركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية والسكان ومأسسة النوع الاجتماعي ومكافحة العنف ضد الفتيات والنساء وذلك عبر تبادل الخبرات والتجارب والإصدارات بين المؤسستين وتشجيع الدراسات والبحوث المشتركة ودعم أنشطة الإعلام وكسب التأييد.
ويعدّ اليوم العالمي للسكان، الذي دأبت تونس على إحيائه منذ سنة 1989، مناسبة للرفع من درجة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان في ارتباطاتها الوثيقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان الكونية ومكافحة الفقر، وفق البلاغ.
Publié le:2017-07-08 15:33:18
Par:karimyousef (France ) Par Mobile
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