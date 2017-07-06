رئيس البرلمان يتحادث مع سفيرة المملكة المغربية

Jeudi 06 Juillet 2017



بــاب نــات - تحادث رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الأربعاء بقصر باردو، مع سفيرة المملكة المغربية بتونس، لطيفة أخرباش، وذلك بحضور النائب حاتم الفرجاني، مساعد رئيس المجلس، المكلف بالعلاقات الخارجية.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ لمجلس النواب، "التعاون القائم بين تونس والمغرب والتطوّر المتواصل الذي ما فتئ يشهده على جميع المستويات".

كما استعرض الجانبان "العلاقات بين المؤسسات البرلمانية في البلدين وأهمية العمل المشترك على مزيد دفعها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".









Publié le:2017-07-06 07:13:57

