الدّولة تسترجع 10هك من أراضيها في معتمدية بوسالم و 16 هك في معتمدية الدهماني.

كما استرجعت عقارين فلاحيين في عمادة ثرمدة من معتمدية الدهماني من ولاية الكاف تتمثل في في قطعتين متباعدتين مساحة الأولى 14 هك و الثانية 02 هك، كانا قد استولى عليهما بدون وجه حق.
ويأتي تنفيذ القرار الأول على إثر صدور قرار إخلاء بمعتمدية بوسالم صادر عن والي جندوبة، بينما يأتي تنفيذ القرار الثاني إثر رفض مطلبي تحيين عقد التسوغ صادرين عن المحكمة العقارية بالكاف .
وقد جرى استرجاع هذه العقارات بحضور كافة أجهزة الدولة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وقد تمّ تسليمه إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 16000 هكتار من الأراضي الدولية والتي تتنزل في إطار الحرص المتواصل لحكومة الوحدة الوطنية لاسترجاع ممتلكات المجموعة الوطنية.
Publié le:2017-07-04 10:35:01
Par:Abid_Tounsi (United States )
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