Radio Babnet Tunisie  On Air: Ahmad Hamza - Lil Bahr  
Economie

الدّولة تسترجع 10هك من أراضيها في معتمدية بوسالم و 16 هك في معتمدية الدهماني.

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - تواصلا مع الحملة الوطنية التي انتهجتها حكومة الوطنية في استرجاع عقاراتها، استرجعت الدولة مؤخرا عقارا دوليا فلاحيا يمسح 10 هك في عمادة الروماني الكائنة بمعتمدية بوسالم من ولاية جندوبة.

كما استرجعت عقارين فلاحيين في عمادة ثرمدة من معتمدية الدهماني من ولاية الكاف تتمثل في في قطعتين متباعدتين مساحة الأولى 14 هك و الثانية 02 هك، كانا قد استولى عليهما بدون وجه حق.

ويأتي تنفيذ القرار الأول على إثر صدور قرار إخلاء بمعتمدية بوسالم صادر عن والي جندوبة، بينما يأتي تنفيذ القرار الثاني إثر رفض مطلبي تحيين عقد التسوغ صادرين عن المحكمة العقارية بالكاف .

وقد جرى استرجاع هذه العقارات بحضور كافة أجهزة الدولة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وقد تمّ تسليمه إلى مصالح ديوان الأراضي الدّولية للتعهد به بصفة وقتية في انتظار إعادة توظيفه لاحقا.
و للتذكير فقد استرجعت أجهزة الدولة إلى حد الآن أكثر من 16000 هكتار من الأراضي الدولية والتي تتنزل في إطار الحرص المتواصل لحكومة الوحدة الوطنية لاسترجاع ممتلكات المجموعة الوطنية.




Publié le:2017-07-04 10:35:01

cadre-a064b27bbdde431522bae0d7519a75eb-2017-07-04 10:35:01
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144838



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12506,8

  • (30 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,77537 DT        1$ =2,45881 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juin)   135,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144838 455|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires