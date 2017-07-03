حمادي الجبالي: سأدعو منصف المرزوقي باجراء مناظرة تلفزية مباشرة

Lundi 03 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 15:36:47

- قال رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي اليوم الاثنين 3 جويلية في تصريح لجرية الصريح أن الرئيس السابق منصف المرزوقي قد جانب الحقائق في الكثير مما ادعاه في برنامج شاهد على العصر.وأكد حمادي الجبالي أنه سيدعو منصف المرزوقي الى مناظرة تلفزية مباشرة حول الأحداث التي جرت زمن حكم الترويكا.وفي سياق منفصل أكد حمادي الجبالي على ضرورة مواصلة الحرب على الفساد وتوفير الضمانات القانونية لذلك.وأشار الجبالي إلى المحاذير التي "يجب تجنبها حتى لا يصبح ما يحصل الآن حملة لتصفية حسابات مالية وخصومات سياسية وتصبح أقرب إلى حرب اللوبيات المتنفذة والتي تسعى لتوظيف هذه الحملة لمصالحها وتقوية نفوذها"، مبينا أنه "لا بد حينئذ من توفر الضمانات القانونية حتى لا تداس الحقوق تحت شعار مقاومة الفساد.يذكر أن منصف المروقي قد صرح في برنامج شاهد على العصر أن حمادي الجبالي كان يعامله باستعلاء.