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ضبط 3 أجانب من جنسيات إفريقية يعتزمون اجتياز الحدود الليبية باتجاه التراب التونسي

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكنت أمس الجمعة، الوحدات الحدودية البرية للحرس الوطني بالشوشة (معتمدية بنقردان) من ولاية مدنين، قريبا من رسم الحد التونسي الليبي، من ضبط 3 أجانب من جنسيات إفريقية، دون وثائق تثبت هوياتهم، "كانوا يعتزمون اجتياز الحدود الليبية باتجاه التراب التونسي".

وقد تمت إحالتهم على فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان، وفق بلاغ لوزارة الداخلية جاء فيه أيضا أن النيابة العمومية وبمراجعتها في شأنهم، أذنت بالإحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية تتعلق ب"دخول التراب التونسي بخلاف الصيغ القانونية".




Publié le:2017-07-01 15:09:44

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