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السيطرة على حريق بواحة قبلي القديمة بعد تدخلات الحماية المدنية لساعة متأخرة من ليلة الجمعة

Samedi 01 Juillet 2017
بــاب نــات - واصلت الفرقة الجهوية للحماية المدنية بقبلي تدخلها إلى ساعة متأخرة من ليلة البارحة للسيطرة على حريق اندلع منذ عشية أمس الجمعة بواحات قبلي القديمة.
وامتد الحريق على مساحة 5 هكتارات، متسببا في احتراق حوالي 550 شجرة نخيل، كليا أو جزئيا، وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية، حمدي الوصيف، صباح اليوم لمراسل (وات) بقبلي.
وأوضح المصدر ذاته أنه أمكنت السيطرة في مرحلة أولى على الحريق، في حدود التاسعة مساء، إلا أن هبوب الرياح ليلا، تسبب في اشتعال بعض أصول النخيل والأعشاب الطفيلية مجددا، مما اقتضى تجند كافة طواقم الحماية المدنية بالجهة من أجل السيطرة على النيران ومنع انتشارها بالواحات المجاورة.
وقد تواصل هذا التدخل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع ترك شاحنتين للإطفاء على عين المكان إلى غاية صباح السبت، قصد مراقبة المنطقة المتضررة والتدخل السريع، في صورة تجدد اشتعال النيران.



Publié le:2017-07-01 13:25:18

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