مرصد ''شاهد'' يدعو هيئة الانتخابات إلى إيجاد حل لمشكلة شبكة الاعلامية و الترفيع من الجاهزية اللوجستية بالهيئات الفرعية

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 20:05:49

- دعا مرصد "شاهد" الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى استكمال تركيبة الهيئات الفرعية في أسرع وقت ممكن وإيجاد حل سريع لمشكلة شبكة الاعلامية والترفيع من الجاهزية اللوجستية لتمكين الموظفين من العمل في ظروف تمكنهم من تحقيق الأهداف التي تم انتدابهم من أجلها.كما أوصى المرصد، في بلاغ له اليوم الجمعة، بالتحري في اختيار الموظفين والحرص على تكوينهم تكوينا سليما وتأمين عملهم، ووضع خطة اتصالية ناجعة لحث أكبر عدد ممكن من المواطنين على التسجيل أو تحيين معطياتهم، خاصة من فئة الشباب، إضافة إلى المتابعة اليومية والحينية من قبل هيئة الانتخابات لهيئاتها الفرعية وحل الإشكالات العالقة والتي قد تقلص من نسب الإقبال على مكاتب التسجيل.وسجل ملاحظو مرصد شاهد خلال متابعتهم سير عملية تسجيل الناخبين منذ بدايتها في يوم 19 جوان إلى تاريخ اليوم 30 جوان، بالخصوص، التأخر في استكمال تركيبة الهيئات الفرعية في توزر وقبلي وعدم استكمالها بباجة والقصرين، واختيار مكاتب للتسجيل في مواقع منزوية مع غياب اشارات تدل على وجودها.ولفت المنسقون الجهويون للمرصد في التقارير التي أرسلوها إلى تواصل ضعف عمليات التحسيس والتوعية بأهمية التسجيل والتحيين والمشاركة في الانتخابات البلدية، فضلا عن وجود معضلة فقدان الارتباط بشبكة الاعلامية، الذي أدّى إلى تعطّل عملية التسجيل أو التحيين بصفة متكررة ومتواترة.كما لاحظوا ضعفا على مستوى الومضات التحسيسية والتوعوية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية الوطنية والجهوية، وغياب وسائل التنقل لدى الأعوان المكلفين بالتحسيس مما جعل نشاطهم منحصرا في المدن الكبرى، وكذلك نقصا في التكوين بالنسبة لأعوان التسجيل وفي أجهزة الحواسيب.