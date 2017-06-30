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المجلس الجهوي للامن ينظر في الخطة الاستراتيجية لتعزيز الواقع الامني ببنزرت

Vendredi 30 Juin 2017
بــاب نــات - تناولت دورة المجلس الجهوي للامن، المنعقدة مساء امس الخميس بمقر ولاية بنزرت تحت اشراف والي الجهة ورئيس المجلس محمد قويدر وحضور كافة القيادات الامنية، الوضع العام بالجهة وسبل تدعيم المكاسب والنجاحات المحققة، الى جانب النظر في ابرز ملامح الخطة الاستراتيجية لتعزيز الواقع الامني.

كما تم بالمناسبة التاكيد على "اهمية الاستعلام والتصدي للتهديدات الارهابية والاجرامية، وتامين المحيط السياحي والفضاءات الترفيهية والمهرجانات الصيفية والانشطة الثقافية والشواطئ ومراقبة الاماكن العامة ومحطات النقل العمومي، وتكثيف الدوريات الرقابية على الطرقات في اطار انجاح برنامج العطلة الامنة".
كما تم التطرق الى اهمية "التصدي لظواهر الانتصاب الفوضوي والبناء العشوائي والنجدة بالشواطئ والوقاية والتدخل السريع ضد الحرائق، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية ومقاومة التجارة الموازية، بالاضافة الى التصدي للمظاهر المخلة بالامن العام".



Publié le:2017-06-30 16:08:38

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