ندوة وطنية حول ''الشباب فاعل وشريك في ادارة الشان المحلي'' الجمعة بضفاف البحيرة

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات - ينظم المرصد الوطني للشباب يوم الجمعة 30 جوان بضفاف البحيرة ندوة وطنية حول "الشباب فاعل وشريك في ادارة الشان المحلي" وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للتنمية المحلية والحوكمة الرشيدة.



وتهدف هذه الندوة الى ابراز اهمية مشاركة الشباب في الشان المحلي وتقديم مبادرات محلية منجزة مع هذه الشريحة الاجتماعية ولفائدتهم.

وسيشارك في هذه الندوة عدد من الممثلين عن الهياكل الحكومية وغير الحكومية الوطنية والجهوية والمحلية والبلديات الشريكة اضافة الى ممثلين عن الجهات المانحة الدولية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من المداخلات حيث ستهتم الجلسة الاولى بمحور تديات وفرص مشاركة الشباب في ادارة الشان المحلي / مواثيق المدينة نموذجا .

وستتناول الجلسة الثانية مشالة "ادماج حاجيات الشبان وتطلعاتهم في العمل البلدي" حيث سيتم التطرق الى "دليل ادماج حاجيات الشباب في مسار اعداد البرنامج السنوي للاستثمار البلدي 2017" واستعراض تجرية بلدية بنقردان كنموذج".

ر/إص







Publié le:2017-06-29 17:03:26

