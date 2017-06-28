جمعية المهرجان الصيفي والمهرجانات الترفيهية بباجة تعلن انسحابها من تنظيم دورة 2017

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-28 18:03:53

- أعلنت جمعية المهرجان الصيفي والمهرجانات الترفيهية بباجة انسحابها من تنظيم الدورة 37 للمهرجان لسنة 2017 الذى كانت قد تقدمت بملف يضم مقترح برنامج له واعلنت انها سترفع قضية لدى المحكمة الادارية لتتبع كل من عطل مهرجان باجة وحرم اهالي الجهة من مهرجان وبرامج تليق بمكانتها.وبين اعضاء الجمعية خلال ندوة صحفية عقدت بمدينة باجة مساء الثلاثاء، أن الجمعية هي الوحيدة المخول لها إلى حد الان تسيير مهرجان باجة، مشيرين إلى أنه تم بعثها منذ سنة 2012 لكن تجرى مماطلتها حتى تكوين جمعيات أخرى.وبين اعضاء الجمعية انهم لن ينسحبوا من المشهد الثقافي "حتى لا يبقي على الرداءة التى هو عليها"، بحسب قولهم.وبين حاتم القلعي رئيس الجمعية ومصطفى الزوابي الكاتب العام أنه تم استدعاء أعضاء الجمعية فى 11 ماي المنقضي وعقد جلسة معهم غير ان والي الجهة رفض مقابلة ممثلي الجمعية ووقعت مماطلتهم لصالح اطراف موالية للسلط الجهوية على حد قولهم.واعتبر ممثلو الجمعية أن الاجال لم تعد تسمح بتنظيم البرنامج المقترح والذى كان جاهزا منذ افريل المنقضي وهو يضم عروضا كبرى مثل عرض الفنانة سعاد ماسي وعرض "الزيارة" لسامي اللجمي وغيرها من العروض التي تليق بمكانة مدينة باجة وترقي بمستوى مهرجانها.ومن جانبه بين حسين الحامدى والي باجة لمراسلة وات بباجة انه ليس لديه الى حد الان اية مراسلة تسمية بخصوص هيئة المهرجان من المندوبية الجهوية للثقافة، قائلا إن "السلط الجهوية تتعامل وفقا لمقتضيات القانون" من جهة اخرى كانت الهيئة التى نظمت الدورة السابقة للمهرجان سنة 2016 قد اصدرت بيانا تلقى مكتب (وات) نسخة منه أول أمس أكدت فيه انه وقع تكليفها بتنظيم المهرجان لدورات 2016 و2017و2018واكدت انها قد كونت جمعية تحمل اسم مهرجان باجة لفنون الشعوب وانها قد تحصلت على وصل قانونى وان اجراءات ادراجها بالرائد الرسمي قد تمت.وابدت استغرابها مما اعتبرته سعي المندوبية الجهوية لاقصائها حسب نص البيان وحملت الدوائر المسؤولة ما يحدث من تداخل وتجاذب فى الاوساط الثقافية بباجة ودعت الى العقلانية والتحلي بالمسؤولية كما اعتبرت اسناد مهمة اقامة دورة 2017 للمهرجان الى هيئة اخرى يعد ضربا بالقرارات الرسمية عرض الحائط وادخال للبلبلة واذكاء للخلافات وفق نص البيان.وبين منذر البجاوي مدير هيئة المهرجان للدورة السابقة ل"وات"انه لم يقع الى حد الان تقديم مقترح برنامج دورة 2017 للمهرجان واكد ان ما وصفه بمماطلة اطراف مسؤولة لهيئة المهرجان، من شأنها تعطيل مهام الهيئة وتكثيف الضغوطات عليها، مضيفا أن الهيئة تنتظر صدور الاعلان عن الجمعية بالرائد الرسمى فى الايام القادمة.وأكد أحمد الشوبانى المندوب الجهوى للشؤون الثقافية من جهته لمراسلة (وات) أن هذه المسألة الخلافية ستحل فى الايام القادمة وأن الادارة لا تتدخل فى الجمعيات لكن الجمعيات هي التي تقدم برامج وتترشح لنيل الدعم والتمويل العمومى.