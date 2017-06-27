حشرات تجتاح نهجا بحي 14 جانفي بدوار هيشر بمنوبة بسبب تربية كلاب وقطط بسطح منزل دون عناية

Mardi 27 Juin 2017



بــاب نــات - مع ارتفاع درجات الحرارة فوجئ سكان نهج تلمسان بحي14 جانفي بحي خالد بن الوليد بدوار هيشر من ولاية منوبة، عشية أمس الاثنين، بانتشار غير مسبوق للحشرات ("البرغوث" و "القراد") وقاموا إثر ذلك بإعلام مركز الحرس الوطني بهذا الحي الذي تدخل اعوانه بدورهم لإعلام بلدية المكان .



و أفادت الكاتبة العامة لبلدية دوار هيشر، شاذلية العدواني، مراسلة (وات) بالجهة، أن مصالح البلدية تدخلت لاستطلاع الامر ليتبين أن أحد المواطنين بالنهج المذكور قد خالف التراتيب البلدية بتعمده تربية عدد كبير من الكلاب والقطط بسطح منزله وإهمال نظافتها والعناية الصحية بها مما نتج عنها انتشار حشرات "القراد" و"البرغوث" في المنازل المجاورة بكامل النهج.



وأضافت انه تم تسخير أعوان البلدية و الاليات اللازمة لذلك (المبيدات الحشرية)، حيث تم رش سطح المنزل بالمبيدات وتواصلت العملية، الى حدود الثانية صباحا من فجر اليوم الثلاثاء، كما تم صبيحة، اليوم، رش السطح بالجير ودهن واجهات المنازل المجاورة ، الى جانب ذلك تدخل أعوان الحرس الوطني بتحرير محضر معاينة ورفع مخالفة لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية متمثلة في التسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم نتيجة تربية الحيوانات داخل المحلات السكنية في انتظار تنفيذ مصالح البلدية قرار رفع الحيوانات لاحقا .



من جهتهم، استحسن متساكنو الحي التدخلات من قبل مصالح البلدية آملين في تدخل عاجل في رفع الحيوانات التي تسببت في ازعاجهم الحشرات مع تطبيق القانون وتفعيل المخالفات في حق المواطنين الذين يتعمدون تربية مثل تلك الحيوانات، اضافة الى تربية الماشية والأبقار داخل اسطبلات بمنازلهم مسببين بذلك الإزعاج عبر الضجيج والروائح الكريهة مع تعمد رعيها احيانا بمقبرة المكان وبباقي المساحات الخضراء التي تحاول البلدية تهيئتها وحمايتها من الاتلاف .







Publié le:2017-06-27 18:35:08

