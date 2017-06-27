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Sport

ماجدولين الشارني تقف على اخلالات ونقائص بعدد من المنشات الرياضية والشبابية بولاية الكاف

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - أدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء امس الاثنين "زيارة فجئية" الى عدد من المنشآت الرياضية والشبابية في ولاية الكاف مرفوقة بالمعتمد الاول وممثل عن مندوبية التجهيز ومعتمد الكاف الشرقية حيث قامت بزيارة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية.

وجاء في بلاغ على الصفحة الرسمية للوزارة على فايسبوك ان " الوزيرة عاينت بالمناسبة عدة نقائص أهمها عدم استكمال اشغال ملعب المعهد وافتقاره للاضواء الكاشفة ... وفي هذا الاطار اعطت الوزيرة تعليماتها بالاسراع في استكمال الاشغال وتركيز اضواء كاشفة في اقرب الآجال... " كما قامت الوزيرة بزيارة الملعب البلدي "بن جيلاني بالكاف" حيث وقفت على "الوضعية المتردية للمدارج ... إضافة الى غياب الاضواء الكاشفة " كما كان لوزيرة شؤون الشباب والرياضة محادثة مع شباب المنطقة ولاعبي اولمبيك الكاف للوقوف على ظروف عمل هذه الجمعية العريقة.
واكدت الوزيرة حرصها على التنسيق مع السلطات الجهوية لمزيد العناية بالملعب وبجمعية اولمبيك الكاف والجمعيات الرياضية المحلية باعتبارها متنفسا لشباب المنطقة.

وحسب نص بلاغ الوزارة "قامت الوزيرة بزيارة مركز تكوين الشبان في الكاف حيث عاينت عدم ربطه بالماء الصالح للشراب" وفي هذا الاطار تدخلت الوزيرة لدى السلطات المحلية واعطت تعليمات بالاسراع في ايصال المركز بالماء الصالح للشراب والاسراع في استكمال اشغال حجرات الملابس.
كما أدت زيارة إلى المركب الشبابي "حي الدير" وبالتحديد الى القاعة المغطاة الخاصة برياضة الجمباز حيث عاينت الوزيرة " افتقارها الى بيوت استحمام واخلالات على مستوى مبنى القاعة والقاعة المخصصة لرياضة التنس التي تفتقر للاضواء الكاشفة.
وكانت توصيات وزيرة شؤون الشباب والرياضة واضحة بضرورة تلافي كل النقائص وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الانشطة الرياضية لشباب المنطقة" حسب ما جاء في بلاغ الوزارة.



Publié le:2017-06-27 10:44:50

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