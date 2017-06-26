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وقفة تضامنية لعدد من أبناء منطقة الماتلين مع أسرة الطفل القتيل سيف الله الرزقي

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - نفذ عدد من أهالي منطقة الماتلين بمعتمدية راس الجبل من ولاية بنزرت، وقفة تضامنية اليوم الإثنين، على خلفية حادثة مقتل الطفل سيف الله الرزقي ليلة الخميس الفارط، شفعت بمسيرة سلمية، إنطلقت من أمام مقر دار الشباب وصولا إلى منزل الطفل المغدور، للمطالبة بضرورة التسريع في الابحاث، والقاء القبض على مرتكب أو مرتكبي الجريمة.

وقد رفع المشاركون في المسيرة السلمية، التي توجهت لاحقا نحو مقر مركز الأمن بالمدينة، عدة شعارات على غرار "أطفالنا خط أحمر" و"كلنا سيف الله" و"ياقاتل الروح وين تروح" وغيرها من الشعارات، مثمنين جدية التعاطي الامني مع القضية، والمتابعة الرسمية للقضية من قبل السلط الجهوية.
كما نادوا بتسليط أقصى العقوبات على مرتكب هذه الجريمة النكراء الذي يرجحون أن يكون من خارج المنطقة، مشددين على أن أصيلي منطقة الماتلين مسالمون وليس من عاداتهم إرتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة.
يذكر أن الطفل سيف الله الرزقي البالغ من العمر 6 سنوات، كان تعرض للقتل من قبل مجهول ليلة الخميس الفارط ، إثر مغادرته منزل العائلة في غفلة من والديه، قبل العثور عليه جثة هامدة في مكان غير بعيد عن مقر سكناه ظهر الجمعة الفارط، لتنطلق الأبحاث الأمنية قصد الكشف عن ملابسات القضية التي إستنكرها سكان منطقة الماتلين الهادئة.



Publié le:2017-06-26 19:09:25

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