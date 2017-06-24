وزارة الداخلية : وفاة ملازم أمن تعرض الى حروق بليغة قبل يومين

Samedi 24 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 21:02:03

- أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، السبت، عن وفاة الملازم أوّل بسلك الأمن الوطني، مجدي الحجلاوي جراء الإصابات البليغة التي تعرض لها قبل يومين بسيدي بوزيد.وكان الحجلاوي الذي يعمل في منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد، قد تعرّض إلى حروق من الدّرجة الثّالثة استوجبت وضعه تحت العناية المركزة بعد نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.وتعرض الحجلاوي، مساء الخميس الماضي، مع أربعة أعوان آخرين، أثناء مباشرتهم لمهامهم، لحروق في أماكن مختلفة بأجسادهم، جرّاء رمي القوارير الحارقة "مولوتوف" على السيارات الأمنية خلال أعمال عنف استهدفت أمنيين، بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، وذلك على إثر الخلاف الذي نشب بين عدد من متساكني المنطقة بالسوق الأسبوعية، ونتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين على مستوى الظهر من قبل شاب آخر.وكان مصباح قد اعلن في وقت سابق ،السبت، عن الاحتفاظ بـ 16 مشتبها به على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة حرق الأمنيين بمعتمديّة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.يذكر أن وزير الدّاخليّة الهادي مجدوب زار أمس الملازم أوّل مجدي الحجلاوي في مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس واطّلع على وضعه الصحي.