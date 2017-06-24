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Politique

وزارة الداخلية : وفاة ملازم أمن تعرض الى حروق بليغة قبل يومين

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، السبت، عن وفاة الملازم أوّل بسلك الأمن الوطني، مجدي الحجلاوي جراء الإصابات البليغة التي تعرض لها قبل يومين بسيدي بوزيد.
وكان الحجلاوي الذي يعمل في منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد، قد تعرّض إلى حروق من الدّرجة الثّالثة استوجبت وضعه تحت العناية المركزة بعد نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس.

وتعرض الحجلاوي، مساء الخميس الماضي، مع أربعة أعوان آخرين، أثناء مباشرتهم لمهامهم، لحروق في أماكن مختلفة بأجسادهم، جرّاء رمي القوارير الحارقة "مولوتوف" على السيارات الأمنية خلال أعمال عنف استهدفت أمنيين، بمعتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، وذلك على إثر الخلاف الذي نشب بين عدد من متساكني المنطقة بالسوق الأسبوعية، ونتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين على مستوى الظهر من قبل شاب آخر.
وكان مصباح قد اعلن في وقت سابق ،السبت، عن الاحتفاظ بـ 16 مشتبها به على ذمة الأبحاث المتعلقة بحادثة حرق الأمنيين بمعتمديّة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد.
يذكر أن وزير الدّاخليّة الهادي مجدوب زار أمس الملازم أوّل مجدي الحجلاوي في مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس واطّلع على وضعه الصحي.



Publié le:2017-06-24 21:02:03

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2 de 2 commentaires pour l'article 144517

Lahache  (Tunisia)  |Samedi 24 Juin 2017 à 21h 55m | Par           
Sincèrement الله يرحمه في هذه الليلة et c'est triste pour sa famille jours d'Aid

Lahache  (Tunisia)  |Samedi 24 Juin 2017 à 21h 40m | Par           
C'est une des conséquences des discours "patriotiques" des certains partis qui ne font que critiquer, appeller à "descendre dans la rue, promettre l'eldorado, ... Moi je dis pour celui qui prétend sincèrement aimer son pays et qui détient les clés de la réussite mais hélas il n'est le chef d'État, ... Alors qu'il continue son combat, ses discours et, prenant l'exemple du chinois empêchant le char d'avancer, se sacrifie au nom de sa cause . Car moi en tant que citoyen et, je suis sûr, des dizaines ou centaines de milliers de tunisiens sont au bout des leurs nerfs de ces info et intox, des solutions bidons, des lavages de cerveaux à grande échelle...



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