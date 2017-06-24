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Economie

رفع أكثر من 12 ألف مخالفة اقتصادية الى غاية 28 رمضان 2017

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بوزارة الصناعة والتجارة، 12070 مخالفة اقتصادية، منذ بداية شهر رمضان والى غاية يوم 28 من نفس الشهر، حسب ما أعلنت عنه الوزارة في بلاغ لها.

وجاءت حصيلة هذه المخالفات اثر القيام بحوالي 84 ألف عملية مراقبة، واستأثرت التجاوزات المتعلقة بشفافية المعاملات بحوالي 50 بالمائة من مجموع الاخلالات المسجلة، فيما تم رفع تجاوزات سعرية واحتكارية بنسبة قدرت ب24 بالمائة من مجموع المخالفات.

وشملت التجاوزات، تسجيل مخالفات في الميترولوجيا بنسبة 15 بالمائة من المخالفات، فيما شملت المخالفات ايضا التلاعب بالدعم.
وفي ما يتعلق بتوزيع المخالفات حسب القطاعات، استأثرت التغذية العامة بنسبة 33 بالمائة من اجمالي الاخلالات المسجلة، ثم الخضر والغلال بنسبة 21 بالمائة، فالمخابز والمقاهي بنسبة 17 بالمائة، وشملت المخالفات تجارة الأسماك واللحوم الحمراء.

وتم في نفس الفترة، حجز كميات هامة من المنتوجات، توزعت بين 36،3 طنا من الخضر والغلال وما يزيد عن 23 ألف لتر من الزيت الغذائي، و23 طنا من الفارينة و7ر6 طنا من السكر.. وتم كذلك وفق ذات البلاغ، حجز كميات متفاوتة من المنتوجات غير الغذائية، على غرار التبغ ومواد التنظيف والألعاب النارية (أكثر من 30 ألف قطعة).

حر

Publié le:2017-06-24 12:50:40

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