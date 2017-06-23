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إحباط عمليّة هجرة سريّة بسواحل صفاقس وإيقاف 62 مجتازا

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - أحبطت الوحدات البحريّة للحرس الوطني بصفاقس صباح اليوم الجمعة، عمليّة هجرة سريّة بعرض سواحل صفاقس، حيث ضبطت مركبا بحريّا طوله 10 أمتار على متنه 62 مجتازا (أعمارهم تتراوح بين 18 و46 سنة من بينهم طفل عمره 15 سنة)، كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن ثلاثة أشخاص من بين الموقوفين مفتّش عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حقّ عامّ، مؤكدة أنه تم إحالة الموقوفين على فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لاتّخاذ الاجراءات القانونيّة في شأنهم.



Publié le:2017-06-23 20:04:34

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