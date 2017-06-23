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صفاقس: تميز سيرين بن عطية الله وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 30ر17

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - تألقت التلميذة سيرين بن عطية الله، التي تدرس بمعهد الحبيب معزون بصفاقس، وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرّف وذلك بعد حصولها على معدل 30ر17 خلال الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا 2017 .

التلميذة سيرين هي من مواليد 11 أوت 1998 وهي الابنة الوحيدة في عائلتها اختارت شعبة الاقتصاد والتصرف عن اقتناع تام "وذلك لجمعها بين المواد العلمية والادبية واقترابها من حياتنا اليومية "، بحسب ما ذكرته لمراسلة (وات).
نجاح وتألّق سيرين، وطنيا في امتحان الباكالوريا 2017 "كان ثمرة سنوات سابقة من العمل الدؤوب والمثابرة فضلا عن تشجيع والديها واسرتها التربوية"، مضيفة أنّ طموحها المستقبلي ليس محددا بعد ولكن لن يحيد عن دائرة العلوم الاقتصادية، حسب قولها.
هب/أم/جود



Publié le:2017-06-23 18:20:56

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