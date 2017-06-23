صفاقس: تميز سيرين بن عطية الله وطنيا في شعبة الاقتصاد والتصرف بمعدل 30ر17

التلميذة سيرين هي من مواليد 11 أوت 1998 وهي الابنة الوحيدة في عائلتها اختارت شعبة الاقتصاد والتصرف عن اقتناع تام "وذلك لجمعها بين المواد العلمية والادبية واقترابها من حياتنا اليومية "، بحسب ما ذكرته لمراسلة (وات).
نجاح وتألّق سيرين، وطنيا في امتحان الباكالوريا 2017 "كان ثمرة سنوات سابقة من العمل الدؤوب والمثابرة فضلا عن تشجيع والديها واسرتها التربوية"، مضيفة أنّ طموحها المستقبلي ليس محددا بعد ولكن لن يحيد عن دائرة العلوم الاقتصادية، حسب قولها.
هب/أم/جود
Publié le:2017-06-23 18:20:56
Par:charles (France )
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