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Economie

دعوة إلى إيجاد إطار ملائم لتطوير الصادرات التونسية نحو نيجريا القوة الاقتصادية الأولى في افريقيا

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - قال وزير الخارجية النيجيري، "جيوفري اونياما"، "إن بلاده توفر للمستثمرين الأجانب العديد من امتيازات والحوافز".
واشار خلال لقاء عمل نظمته كونكت الدولية مساء الخميس بالعاصمة، الى ما تزخر به نيجيريا من امكانات اقتصادية وما تشهده من تحسن في مناخ الاعمال في السنوات الاخيرة.

وتناول اللقاء، الذي ترأسه من الجانب التونسي طارق الشريف رئيس منظمة كونكت بحضور عدد من ممثلي الهياكل المعنية بالتصدير و أصحاب المؤسسات التونسية المعنية بالنشاط الاقتصادي في السوق الإفريقية، سبل دفع التعاون الثنائي بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية من خلال الترفيع في حجم الصادرات التونسية نحو نيجريا وإيجاد إطار ملائم للاستثمار.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين في قطاعات الصناعات الغذائية والطاقة والطاقات المتجددة والصيدلة والصحة والبعث العقاري والخدمات المالية والبنكية الذين طرحوا مع ممثل الحكومة النيجرية آليات دفع نسق المبادلات التجارية بين البلدين والاستفادة من مناخ الأعمال والاستثمار الذي توفره كل من نيجريا وتونس.
وتجدر الإشارة إلى أن نيجريا تعد 193 مليون ساكن وهي البلد الإفريقي الأول من حيث عدد السكان وتحتل المرتبة الأولى اقتصاديا في القارة من حيث الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعد المنتج الأول افريقيا والمصدر الخامس دوليا للبترول وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول الأكثر قدرة على جلب الاستثمارات الأجنبية سنة 2014



Publié le:2017-06-23 11:17:54

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