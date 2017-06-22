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Politique

رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 22 جوان 2017 بقصر قرطاج نجيب القطاري الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات بمناسبة تقديم التقرير السنوي العام الثلاثين للدائرة.
وأفاد نجيب القطاري أن مضمون التقرير جسّد سعي الدائرة للرفع من أداء الهياكل العمومية وتعزيز الشفافيّة وحوكمة التصرف في المال العام، دعمًا لمجهودات الدولة في مكافحة الفساد.




Publié le:2017-06-22 13:55:16

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