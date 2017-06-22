رئيس الجمهورية يتسلم التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 13:55:16

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 22 جوان 2017 بقصر قرطاج نجيب القطاري الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات بمناسبة تقديم التقرير السنوي العام الثلاثين للدائرة.وأفاد نجيب القطاري أن مضمون التقرير جسّد سعي الدائرة للرفع من أداء الهياكل العمومية وتعزيز الشفافيّة وحوكمة التصرف في المال العام، دعمًا لمجهودات الدولة في مكافحة الفساد.