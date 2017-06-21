قايد السبسي يوجه رسالة تهنئة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 13:30:16

- وجه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية رسالة تهنئة اثر توليه مهامه متمنيا له مزيد تطوير السعودية وإعلاء مكانتها بين الأمم والشعوب تحت القيادة الحكيمة لحضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وأضاف انه على يقين بأنّه جدير بهذه الثقة الغالية وأهل لها وبأنه سيضطلع بكل إخلاص واقتدار بهذه المهمة النبيلة على أكمل وجه بفضل ما يتمتع به من كياسة وفطنة وحماسة الشباب المتطلع إلى مزيد التطوير والرقي والازدهار.كما بلغ رئيس الجمهورية في رسالة وجهها اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تهانيه بالعيد داعيا المولى عزّ وجلّ أن يُعيد أمثال هذه المناسبة الطّيّبة على الأمة الإسلامية جميعًا بالخير واليُمن والبركات وأن يُوفّق جهود البلدين الرّامية إلى مزيد توطيد أواصر الأخوّة وتعزيز علاقات التّعاون المتميزة القائمة لما فيه خير الشعبين الشّقيقين وعزّة ومناعة الأمة العربيّة والإسلاميّة.