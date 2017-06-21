بمناسبة عيد الفطر: عطلة أيام 25 و26 و27 جوان

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 11:11:17

- أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة اليوم الأربعاء، بأن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتعون بعطلة بثلاثة أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك أيام 25 و26 و27 جوان الجاري.وذكرت رئاسة الحكومة أنه "عملا بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم استئناف العمل بالتوقيت الشتوي للأيام الفاصلة بين نهاية عطلة عيد الفطر وغرة جويلية 2017 على النحو التالي:- أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الثامنة وثلاثين دقيقة (8.30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12.30) ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة (13.30) بعد الزوال إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30).- يوم الجمعة من الثامنة صباحا (8.00) إلى الواحدة بعد الزوال (13.00) ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة (17.30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة (17.30).