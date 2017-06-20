''مراقبون'' و''عتيد'' تقدمان نتائج رصدهما لليوم الأول من عملية التسجيل للإنتخابات البلدية وتقدمان توصيات

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 18:22:51

- نشرت شبكة "مراقبون" والجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخبات "عتيد"، اليوم الثلاثاء، نتائج رصدهما لليوم الأول من عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية 2017.وأكدت الجمعيتان وجود ثغرات تعلقت أساسا بعدم نشر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات لقائمات مراكز ومكاتب التسجيل وبغياب العلامات واللافتات الدالة على مكاتب التسجيل وتوقيت عملها.وفي هذا الإطار أوصت شبكة "مراقبون" في تقريرها، بتكثيف حملات التوعية وتشجيع المواطن على التسجيل والانتخاب خاصة فيما يتعلق بالعسكريين وأعوان الأمن الداخلي، مؤكدة على أهمية التثقيف بإجراءات تسجيل الناخبين.وطالبت الشبكة بضرورة وضع استراتيجية متكاملة في أقرب الآجال تحتوي على أهداف واضحة من حيث العدد والشرائح العمرية والجغرافية المستهدفة من الناخبين.كما أكدت ضرورة التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الخاصة بعملية تسجيل الناخبين حسب الإطار القانوني والمعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الحرة والنزيهة. ودعت إلى نشر قائمة مراكز تسجيل الناخبين بصفة عاجلة ليتمكن المواطنون من التعرف على المراكز الأقرب والتسجيل وإلى توفير التسهيلات اللازمة لذوي الإعاقة والإحتياجات الخصوصية وكبار السن إضافة إلى وضع لوحات إرشادية تدل على تواجد مراكز التسجيل وتفعيل مركز النداء 1814 ليلا.وأوضحت "مراقبون" أن فريقا تابعا لها متكونا من 19 ملاحظا قد عاين اليوم الأول من عملية تسجيل الناخبين ب37 مركزا بمختلف ولايات الجمهورية واستخلص جملة من الملاحظات من بينها عدم نشر هيئة الانتخابات لقائمات ومراكز ومكاتب التسجيل، مبينة أن هذه المسألة تعد إخلالا بالمعايير الدولية.وأكدت أن أغلب مراكز التسجيل كانت مفتوحة عدا بعض المكاتب وأن التجهيزات الضرورية من حواسيب مجهزة بمنظومة التسجيل وطابعة وختم خاص بالهيئة وهواتف نقالة كانت متوفرة في كامل المراكز التي تمت معاينتها. كما أشارت إلى أن عمل أعوان التسجيل تميز بالحيادية حيث لم يقع تسجيل أية حالة من محاولات التأثير على طالبي التسجيل.من جانبها دعت جمعية "عتيد" إلى إيلاء الدور التثقيفي والتحسيسي للهيئة المكانة التي تستحقها والمنصوص عليها بالقانون وإلى استكمال تركيز المكاتب القارة والمتنقلة خاصة منها في البلديات المحدثة مع توفير كافة المستلزمات اللوجستية.كما أكدت ضرورة الحرص على جاهزية المنظومة الإعلامية ووجوب احترام توقيت فتح وغلق مكاتب التسجيل إضافة إلى ضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة لمكاتب التسجيل والترفيع في عدد أعوان التسجيل والتحسيس.وأوضحت الجمعية أنها نشرت ما يقارب 300 ملاحظ معتمد موزعين على كامل تراب الجمهورية ورصدت ضعفا فادحا للحملة التوعوية والتحسيسية من قبل هيئة الانتخابات وغياب العلامات واللافتات الدالة على مكاتب التسجيل وتوقيت عملها إضافة إلى تأخر في تركيز مكاتب التسجيل وتجهيزها وغياب بعض المكاتب الأخرى.كما أكدت وجود نقص في عدد أعوان التسجيل وتعطل في شبكة الأنترنيت ومنظومة التسجيل في جل المكاتب التي تمت ملاحظتها.يذكر أن عملية تسجيل الناخبين للإنتخابات البلدية 2017 قد انطلقت أمس الاثنين 19 جوان وتتواصل إلى يوم 10 أوت 2017 تحت شعار "17 ديسمبر الكلنا ننتخبوا" وتم تسجيل 2432 عملية تسجيل جديدة و1066 عملية تحيين.ليلى