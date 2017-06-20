رئيس الجمهورية يلتقي وفدا عن مؤسسة الشهيد محمد البراهمي

Mardi 20 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 15:21:14

- إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وفدا عن مؤسسة الشهيد محمد البراهمي، يتقدّمه رئيس المؤسسة محمد سعد، وأرملة الشهيد مباركة البراهمي.وأفاد محمد سعد، بأن اللقاء مثّل مناسبة لإطلاع رئيس الدولة على آخر مستجدات قضية إغتيال الشهيد محمد البراهمي، حيث جدّد رئيس الجمهورية تأكيده على تسخير الدولة لكل إمكانياتها لكشف الحقيقة كاملة في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.وأضاف في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال اللقاء إستعراض برنامج إحياء الذكرى الرابعة لإغتيال الشهيد البراهمي، والمقترحات التي ستساهم في تخليد ذكرى الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن مبادئ وقيم الجمهورية ومؤسساتها.يشار إلى أن الشهيد محمد البراهمي، الذي كان عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي والأمين العام السابق لحزب حركة الشعب، اُغتيل بطلقات نارية أمام منزله الكائن بحي الغزالة من ولاية أريانة يوم 25 جويلية 2013.وما يزال التحقيق في قضية إغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد يثير جدلا في الأوساط السياسية التي تطالب بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف الإغتيالات السياسية.وقد تم الإعلان عن إحداث مؤسسة الشهيد محمد البراهمي يوم 15 ماي 2014 الموافق لتاريخ ميلاده، وهي جمعية مدنية تُعنى بالتنمية البشرية الشاملة في المناطق المحرومة والإحاطة بالشباب المهمش، وتحمل شعار "العنف لا وطن له ومدمر للشعوب".سبل